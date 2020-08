Mais atualizações

Lar de Póvoa de Santarém vai ser descontaminado

Pandemia cresce mais lentamente

Há 31 casos de Covid-19 na instituição: 25 utentes e 6 funcionários. Pelo menos dez utentes já foram retirados do edifício e transferidos para o Hospital de Santarém.Ainda não é conhecido o local para onde vão os restantes idosos. O coordenador da proteção civil municipal de Santarém explicou à RTP porque é que nesta primeira fase só está prevista a retirada de 10 utentes.Há ainda um utente que está de férias com a família se por isso vai manter-se em casa em isolamento profilático. Os funcionários também estão em isolamento.A origem do surto está a ser investigada.No hospital de Santarém há uma médica infetada com o novo coronavírus. É a médica que dá apoio ao lar de Póvoa de Santarém onde se registou o surto.Para conter o número de casos na unidade hospitalar, outros nove clínicos que tiveram contacto com a profissional de saúde também estão a cumprir quarentena.Noutro foco da doença, no hospital de Vila Franca de Xira, há 16 casos de Covid-19. Estão infetados nove doentes e sete funcionários.Os doentes que testaram positivo estão estáveis, e os funcionários estão a recuperar em casa.O Hospital Vila Franca suspendeu as visitas no serviço de medicina interna, que abrange três pisos da unidade hospitalar. A suspensão vai manter-se durante os próximos dias. Já foram realizados mais de 160 testes a doentes e funcionários.Em Mora, no Alentejo uma das pessoas que estava infetada já conseguiu recuperar. Foi entretanto detetado um novo caso, um filho de um casal que já tinha testado positivo. O número de infetados mantém-se assim nos 62.Há cinco pessoas internadas nos cuidados intensivos do hospital de Évora.Em Portugal, o número de novas infeções voltou a subir. Foram registados mais 192 novos casos. Há mais quatro mortos: três na região de Lisboa e uma no Norte.Em Lisboa e Vale do Tejo, surgiram mais 116 casos, representando 60% do total nacional. No Norte são 49 novas infeções.Há agora no total 13.086 pessoas com a doença ativa, mais 47 que no boletim anterior.A pandemia continua a crescer em número de casos e mortos, mas a um ritmo agora mais baixo, revela a Organização Mundial de Saúde.Três pessoas terão sido reinfectadas pelo vírus, meses depois da primeira infeção, levantando questões sobre a imunidade criada pelo novo coronavírus.A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 813 mil mortos e infetou mais de 23,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).