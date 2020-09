Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





Regras para o início do ano letivo vão ser divulgadas na próxima segunda-feira

Três mortos e 244 novas infeções associadas à covid-19 foram registados nas últimas 24 horas em Portugal, estando agora contabilizados 58.012 casos desde o início da pandemia, segundo o mais boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.





A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 847.071 mortos e infetou mais de 25,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



É para esse dia que está marcada a reunião de peritos para avaliar a situação do país. Nessa altura, a Direção-Geral da Saúde dará a conhecer quais as diretrizes para as aulas presenciais.A diretora-geral realça que as normas ainda estão a ser ultimadas enquanto o Presidente da República pressiona para que sejam divulgadas as regras nas escolas.Marcelo Rebelo de Sousa voltou ontem a insistir nessa divulgação, argumentando que quanto mais cedo forem conhecidas as medidas, melhor. E espera que sejam regras claras e entendíveis.As escolas queixam-se de ambiguidade das normas.As escolas querem orientações "claras e coerentes" para o início do ano letivo. As organizações escolares alertaram para a incerteza em relação aos professores em grupos de risco que podem condicionar o começo das aulas.O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde avisou que a reabertura das escolas e o regresso da atividade económica deve ser feita de forma prudente. Se assim não for, pode tudo resultar num desastre.Tedros Adhanom condenou a desvalorização da morte de idosos por covid-19 e disse que essa desvalorização é uma verdadeira “bancarrota moral”.Outro aviso destacado pelo diretor geral foi em relação a espetáculos e situações de ajuntamento de pessoas no mesmo espaço.A OMS defende eventos sem público, nomeadamente o futebol.