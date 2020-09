Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional. Portugal registou mais 231 casos de infeção e dois mortos nas últimas 24 horas.

7h55 - Passaram seis meses sobre o dia em que a pandemia chegou a Portugal



Foi o dia em que se confirmaram os primeiros dois casos da doença no país.

Os hábitos de vida dos portugueses ficaram de pernas para o ar, as máscaras entraram na indumentária. O álcool gel povoou as habitações, as casas de comércio e os espaços públicos. Parece um filme que começou há meio ano. Uma reportagem de Rosa Azevedo.





7h46 - Governo brasileiro descarta vacinação obrigatória







O Governo brasileiro salientou na terça-feira que a vacina contra o novo coronavírus não será obrigatória no segundo país do mundo com mais mortes e casos de covid-19, uma ideia que já foi defendida pelo Presidente Jair Bolsonaro.







O Executivo, através do Secretariado de Comunicação, disse que "investirá na produção da vacina" contra o coronavírus, mas especificou que "impor obrigações não está definitivamente nos planos".







Através de uma mensagem nas redes sociais, a Secretaria de Comunicação (Secom) destacou uma declaração feita na véspera por Bolsonaro, que disse que "ninguém pode forçar ninguém a tomar a vacina".







O Governo brasileiro investiu vários milhões de dólares nos últimos meses para garantir a compra de 100 milhões de doses da vacina de Oxford contra o novo coronavírus e a sua eventual produção no Brasil.





7h30 - Austrália com queda de 7% no PIB, a maior da sua história







A Austrália registou hoje uma queda de 7% no produto interno bruto (PIB) no segundo trimestre, o pior declínio da sua história, e entrou na primeira recessão em quase três décadas.







"A pandemia global e as políticas de contenção relacionadas levaram a uma queda de 7% do PIB no trimestre de junho", afirmou o chefe do Gabinete de Contas Nacionais da Austrália.







"Esta é, por uma larga margem, a maior queda trimestral do PIB desde o início dos registos em 1959", acrescentou.



Em Lisboa, o Governo e os parceiros sociais reúnem-se para discutir o futuro do trabalho e questões relacionadas com a pandemia de covid-19.A reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) foi convocada pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e vai realizar-se no Palácio da Ajuda, com a presença de apenas dois elementos de cada uma das confederações sindicais e patronais, por motivo de segurança sanitária.De acordo com a convocatória, a que agência Lusa teve acesso, o encontro tem como ordem de trabalhos o ponto de situação no âmbito da pandemia da covid-19, o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, a programação da atividade da CPCS, além de outros assuntos.Todo o material utilizado em aulas como bolas, por exemplo, deve ser higienizado antes e depois de cada utilização. Devem, por isso, ser privilegiadas as práticas individuais em vez dos desportos coletivos.As orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) foram enviadas esta terça-feira às escolas.Desde sexta-feira, mais de 120 mil pessoas instalaram a StayAway Covid e o INESCTEC, que a criou, reforça a ideia de segurança. A app não precisa de dados pessoais para funcionar.Ouvida pela Antena 1, Rita Rodrigues da Deco teme o uso não declarado e abusivo de dados. No entanto, a DECO identifica como positivo o facto da aplicação Stayaway Covid não permitir identificar o utilizador.A DECO aponta ainda riscos associados a esta tecnologia como falhas no reconhecimento de telemóveis e a identificação de falsos contactos com infetados, o que poderá criar ansiedade desnecessária.O último boletim revelado em Portugal aponta para mais duas mortes e um abrandamento das infeções. Há mais 231 casos. É o número mais baixo de novos casos dos últimos sete dias. Há mais 143 pessoas recuperadas.