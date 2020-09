Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Covid-19. Melbourne vê confinamento alargado por duas semanas

A grande área de Melbourne entrou numa nova fase de confinamento a 9 de julho, depois de um aumento de casos.







Mais de 25 mil candidaturas às medidas de apoio à manutenção do emprego

Maior número de infeções dos últimos quatro meses

Portugal registou ontem o número mais elevado de infeções dos últimos quatro meses.





O confinamento estrito na cidade de Melbourne foi alargado por mais duas semanas, com as autoridades a dizer que o número de casos não desceu o suficiente. O aliviar de medidas só vai acontecer a partir de outubro.O estado de Vitória tem sido o epicentro da segunda vaga no país, com 90% das 753 mortes na Austrália. O país registou 26000 casos numa população de 25 milhões.A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 875.703 mortos e infetou mais de 26,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.É o número de candidaturas que chegaram ao Ministério do Trabalho. Os dados do Governo referem ainda que foram já aprovadas mais de 19 mil candidaturas relativas a quase 257 mil postos de trabalho, num apoio de quase 230 milhões de euros.O Ministério do Trabalho lembra que as empresas que recorram a estes mecanismos estão impedidas de despedir trabalhadores no período de concessão dos apoios e nos dois meses seguintes.Foram registados mais 486 casos, um aumento de 0,8%. 47% diagnosticados na região de Lisboa e Vale do Tejo e 41% o norte do país.Contam-se ainda mais cinco vítimas mortais.Desde o início da pandemia, contabilizam-se um total de 1.838 mortes e 59 mil 943 casos de infeção.Em internamento estão mais seis doentes do que na sexta-feira, o que eleva o total para 345 o número de pessoas em internamento.