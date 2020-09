Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional. Portugal registou mais duas mortes e 315 novos casos de infeção por covid-19 em 24 horas.

10h16 - Nova vacina russa



Depois de anunciar uma primeira vacina contra a Covid 19, a Rússia revela que está a desenvolver uma segunda vacina. A fase inicial de ensaios clínicos deve ficar concluída no fim deste mês.



É o que revela esta manhã o órgão regulador russo das actividades em saúde. Esta vacina está a ser produzida pelo instituto Vector.





09h43 - O aumento do número de novos casos no Reino Unido é "preocupante", disse o ministro da Saúde, acrescentado que o Governo ainda tem a situação controlada.





09h26 - Produção industrial alemã sobe 1,2% em julho



A produção da indústria alemã cresceu 1,2% em julho em relação ao mês anterior e contraiu 10,0% na comparação anual, de acordo com dados provisórios divulgados hoje pelo Departamento Federal de Estatística (Destatis) alemão.



Já os dados da produção industrial de junho foram corrigidos, com um aumento de 8,9% para 9,3% em relação a maio e uma queda de 11,7% para 11,4% em comparação a 2019.





08h35 - Rússia com mais 5.185 novos casos



Nas últimas 24 horas morreram mais 51 pessoas, para um total desde o início da pandemia de 17.871





08h34 - Nissan recebe maior ajuda de sempre do governo de Tóquio



O fabricante japonês de automóveis Nissan Motor recebeu em maio um empréstimo com garantias estatais de 1.431 milhões de euros no quadro de um programa de ajuda a empresas afetadas pela pandemia de covid-19.







08h27 - O Brasil registou até hoje 126.650 mortes e 4.137.521 infetados pelo Sars-CoV-2, vírus que provocou a pandemia de covid-19, segundo informações atualizadas pelo Ministério da Saúde do país.







08h15 - Índia já é o segundo país com mais casos no mundo



Na tabela mundial de casos de Covid-19, o Brasil deixou de ser o segundo país com mais pessoas infectadas.



Acaba de ser ultrapassado pela Índia.



Na liderança, continuam os Estados Unidos.





08h10 - Aulas arrancam em Espanha





08h00 - Recomeçam reuniões do Infarmed



O retrato da evolução da pandemia em Portugal vai ser feito esta tarde no regresso das chamadas "reuniões do Infarmed".



Um encontro no Porto, na Faculdade de Medicina, com a presença de especialistas em saúde, políticos e também dos parceiros sociais.



Parte desta reunião vai ter, pela primeira vez, transmissão em sinal aberto para o público.





A Espanha, de acordo com um estudo desenvolvido por um hospital e uma universidade da Catalunha, já está a enfrentar uma "segunda vaga" da pandemia. O estudo alerta ainda que esta segunda vaga poderá chegar a outros países europeus nos próximos dias.



O estudo conduzido pelo Hospital Universitário Germans Trias i Pujol, de Badalona, e pela Universidade Politécnica da Catalunha já foi enviado à Comissão Europeia.



Os autores do estudo sublinham que o atual momento é fulcral para travar uma segunda vaga e que, se nada for feito nesse sentido, a Europa poderá regressar a uma situação semelhante à de março.