7h20 - Taj Mahal reabre ao público na Índia após seis meses encerrado







O Taj Mahal, o monumento mais visitado na Índia, reabriu hoje após seis meses encerrado por causa da pandemia, apesar de o número diário de novos casos de covid-19 no país se manter perto dos 90 mil.





Com uma população de 1,3 mil milhões de pessoas, a Índia é o segundo país do mundo com o maior número de infeções, depois dos Estados Unidos, totalizando mais de 5,4 milhões de contágios desde o início da pandemia.







Apesar disso, o Governo indiano está gradualmente a abrandar as regras instauradas para combater a pandemia, levantando restrições aos voos domésticos e à circulação de comboios ou à reabertura de mercados e restaurantes.





7h05 - Costa recebe hoje partidos à procura de consenso no Plano de Recuperação e Resiliência



O primeiro-ministro reúne-se hoje, em São Bento, com os partidos com representação parlamentar sobre o Plano de Recuperação e Resiliência, documento que classifica como estratégico e em relação ao qual quer alcançar um "amplo consenso" político.



De manhã, a partir das 10:00, António Costa recebe em sucessivas audiências a Iniciativa Liberal, o PEV, o PCP e o PAN. Na parte da tarde, a partir das 15:00, o primeiro-ministro reúne-se primeiro com o Chega, seguindo-se o CDS, o Bloco de Esquerda e o PSD.



Durante esta semana, além de proceder à audição dos partidos com representação parlamentar, António Costa reúne-se também com o Conselho Económico e Social e com o Conselho de Concertação Territorial na terça-feira, seguindo-se um debate temático sobre o Plano de Recuperação e Resiliência na quarta-feira na Assembleia da República.





7h00 - Marcelo defende que pandemia torna mais urgente o compromisso de todos com a ONU



O Presidente da República apelou hoje ao compromisso de todos para com o multilateralismo e a ONU, 75 anos depois da sua criação, defendendo que isso se torna ainda mais urgente com as consequências da pandemia de covid-19.



Marcelo Rebelo de Sousa fez este apelo numa mensagem publicada no portal da Presidência da República na Internet por ocasião da reunião de alto nível que decorrerá hoje por videoconferência para comemorar os 75 anos da Organização das Nações Unidas (ONU), aniversário que se celebra no dia 24 de outubro.



O Presidente da República afirma que os valores da Carta das Nações Unidas "continuam relevantes nos dias de hoje: a paz e segurança mundiais, a promoção dos direitos humanos universais e justiça para todos".



O chefe de Estado refere-se depois às "circunstâncias particularmente difíceis causadas pela pandemia da covid-19", que aponta como "um dos maiores desafios à escala global que a ONU e os seus Estados-membros enfrentam desde a sua criação".







Covid-19. Aulas suspensas em escolas de Lisboa e Penedono

Segunda morte em Carção

Número de mortes sobe

Na Escola Básica de Penedono, em Viseu, as aulas estão suspensas depois de ter sido detetado um caso de infeção pelo novo coronavírus. Uma das três cozinheiras da cantina da escola está infetada.A escola com cerca de 200 alunos vai estar hoje encerrada para trabalhos de desinfeção.O caso foi detetado depois da Autoridade de Saúde ter decidido realizar testes aos assistentes operacionais e técnicos das escolas do concelho.Idêntico cenário numa escola em Lisboa. As aulas do 1º ciclo na escola pública das Laranjeiras, em Lisboa, foram suspensas. Um dos funcionários está infetado com o novo coronavírus.Os outros três vão realizar testes e cumprir isolamento de 14 dias.A direção do Agrupamento sublinha que já pediu à Câmara Municipal de Lisboa a colocação de outros assistentes operacionais na escola.Há uma segunda morte no lar de Carção, no concelho de Vimioso, em Bragança.No total estão 36 pessoas infetadas pelo novo coronavírus. São 27 idosos e nove funcionários. Dois idosos estão internados no Hospital de Bragança.O primeiro caso foi detetado na sexta-feira após a doença ter sido detetada num idoso que morreu.Em Ourique, há 43 casos de Covid-19, com origem no lar da aldeia de Santa Luzia. A maioria dos infetados está assintomática, mas há uma pessoa internada no Hospital de Beja.No concelho já foram testadas centenas de pessoas.O último boletim epidemiológico revela que morreram mais 13 pessoas com Covid-19 em Portugal. É o número mais elevado de mortes desde 9 de julho.Há mais 552 pessoas infetadas. A região Norte ultrapassou Lisboa com 273 casos, cerca de 49% do total nacional.Lisboa, com mais 179 infetados representa 32%.O número de internamentos também subiu, com mais 14 pessoas hospitalizadas.