Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional. No registo das últimas 24 horas Portugal Portugal teve mais oito óbitos e 884 casos confirmados de Covid-19. No total, o país regista 1944 mortos e 72.939 casos confirmados desde o início da pandemia.

07h50 - Índia com mais de 1.100 mortos e de 86 mil casos nas últimas 24 horas





07h40 - China com 14 casos nas últimas 24 horas, 42 dias sem contágios locais





07h30 - México regista 399 mortos e 5.573 casos nas últimas 24 horas





07h15 - Argentina com 387 mortos e 11.249 infetados num só dia





07h00 - EUA registam quase mil mortos e perto de 50 mil casos nas últimas 24 horas





De acordo com o último boletim da DGS, em 24 horas registaram-se em Portugal mais oito óbitos e 884 casos confirmados de Covid-19. No total, o país regista 1944 mortos e 72.939 casos confirmados desde o início da pandemia.



Quanto ao número de casos recuperados, há agora mais 377, num total de 47.380 casos recuperados no país. O número de casos ativos é agora de 23.615, mais 499 do que ontem.



Há nesta altura 615 pessoas internadas com Covid (menos nove do que ontem), das quais 85 nos cuidados intensivos (menos uma).



A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou maior número de casos e óbitos nas últimas 24 horas: morreram seis pessoas e mais 472 ficaram infetadas. Na região Norte registou-se um óbito e 292 novos casos. Já na região Centro houve registo de um óbito e 62 novos casos.



Segue-se a região do Algarve, com 30 novos casos e o Alentejo, com mais 20 casos. Açores e Madeira registaram, respetivamente, mais cinco e três novos casos do novo coronavírus.