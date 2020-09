Mais atualizações

Plano de Recuperação e Resiliência

As perspetivas do Banco Central Europeu para a Zona Euro, este ano, melhoraram. A instituição admite agora uma queda da economia de oito por cento, menos duas décimas do que na anterior estimativa.



O quadro em Portugal

O quadro internacional

Há novas medidas para as empresas afetadas pela pandemia. A recuperação ficou abaixo do esperado e o Governo avança com mais apoios.Assim, as empresas mais atingidas pela crise vão poder suspender os contratos de trabalho. E vão também poder reduzir os horários.O Governo vai ainda rever o regime dosimplificado, a pensar, em particular, nas pequenas e médias empresas do sector do turismo.O ministro da Economia argumenta que a recuperação ficou áquem do esperado e que, por isso, é necessário avançar com mais apoios para as empresas. A CGTP considera que, sejam quais forem as medidas, os trabalhadores não podem perder rendimentos. Por sua vez, a UGT avisa que não se pode mexer nos ordenados.O presidente da Confederação Empresarial de Portugal diz que as medidas deveriam começar por ser apresentadas em sede de Concertação social.O primeiro-ministro português e a presidente da Comissão Europeia apresentam esta terça-feira os planos português e europeu de Recuperação e Resiliência.A apresentação vai ser na Fundação Champalimaud, em Lisboa.António Costa reuniu-se na segunda-feira com Ursula Von Der Leyen, em Lisboa, para analisar o combate à Covid-19.O plano do Governo para a recuperação da economia assenta em dez áreas.Os projetos incidem sobre o sector da petroquímica e refinaria, eficiência energética, mineração do mar profundo, comércio e serviços, turismo e centrais de biomassa.O documento não esquece as ligações ferroviárias entre todas as capitais de distrito, a reativação das ligações com Espanha, a expansão dos metros de Lisboa e Porto e uma rede nacional de ciclovias.É nestes setores que deverá ser investido o cheque de 53 mil milhões de euros que Portugal vai receber até 2030.O primeiro esboço do Plano de Recuperação tem de ser entregue a Bruxelas no dia 15 de outubro.Segundo o boletim epidemiológico divulgado na segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde, morreram mais quatro pessoas vítimas da Covid-19 em Portugal. Há mais 425 casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2.Os internamentos continuam a aumentar. É preciso recuar a maio para encontrar números semelhantes. Nos cuidados intensivos há mais nove internados, para um total que já ronda as 100 pessoas em estado considerado mais grave.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de um milhão de mortes e mais de 33,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o Continente Americano mantém-se agora como aquele que acumula mais casos confirmados e mais mortes.A Covid-19 é causada por um novo coronavírus, identificado como SARS-CoV-2, detetado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.