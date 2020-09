Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

A Comissão Permanente de Concertação Social reúne-se esta quarta-feira no Palácio da Ajuda, em Lisboa. À cabeça da ordem de trabalhos está a pandemia da covid-19 e o Plano de Recuperação e Resiliência. A reunião conta com o ministro do Planeamento, Nelson de Souza.Estão também presentes, em representação do Governo, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.À mesa da reunião estão ainda dois elementos de cada confederação sindical e um outro de cada confederação patronal.O primeiro ponto da agenda é o "balanço da situação" da pandemia, seguindo-se o Plano de Recuperação e Resiliência e "outros assuntos".Famílias e empresas que tencionem aderir à moratória pública dos créditos bancários têm até esta quarta-feira para o fazer junto do respetivo banco.Na semana passada o Conselho de Ministros decidiu prolongar por mais seis meses, até 30 de setembro de 2021, o prazo das moratórias de crédito às famílias e empresas que terminava em 31 de março, mas manteve sem alterações a data de adesão.As moratórias bancárias suspendem o pagamento das prestações dos empréstimos bancários mas a prorrogação aprovada no último Conselho de Ministros prevê soluções diferentes para as empresas em função do setor em que estão inseridas e do impacto da pandemia na sua atividade.Termina também esta quarta-feira o prazo para os trabalhadores independentes e sócios-gerentes que não tinham pedido à Segurança Social os apoios extraordinários relacionados com a pandemia, não cumprirem, antes, os requisitos.Em causa estão o apoio extraordinário à redução da atividade e a medida de incentivo à atividade profissional para trabalhadores independentes e para membros de órgãos estatutários (sócios-gerentes), cujos formulários ficaram disponíveis no dia 23.A Segurança Social abriu um período excecional de pedidos de apoios destinado aos trabalhadores independentes e/ou membros de órgãos estatutários afetados pela crise que não conseguiram anteriormente submeter os processos ou que não reuniam os requisitos, que, entretanto, foram alterados.Os apoios estão em vigor desde março, mas sofreram várias alterações no Parlamento, tendo sido alargados a um maior número de situações, indicando a Segurança Social que "vai reanalisar oficiosamente todos os pedidos oportunamente efetuados, de acordo com as novas regras".O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de terça-feira, reporta as mortes de mais seis pessoas vítimas da Covid-19.Há ainda mais 688 infetados pelo SARS-CoV-2.Mais de 69 por cento do total estão na região de Lisboa e Vale do Tejo.A pandemia da covid-19 já causou mais de um milhão de mortes e mais de 33,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o Continente Americano mantém-se como aquele que soma mais casos confirmados e mais mortes.A covid-19 é transmitida por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, detetado no final de dezembro em Wuhan, no centro da China.