Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





08h02 - República Checa com número recorde de novos casos, 4457 em 24 horas





República Checa está com um dos maiores aumentos per capita de novos casos da Europa





08h00 - Ucrânia cmo um número recorde de novos casos, 4753 em 24 horas





07h59 - Bulgária com um número recorde de novos casos, 436 em 24 horas





07h54- Brasil regista 819 mortes e 41.906 novos casos em 24 horas





07h49 - Trump suspende negociações com democratas sobre novo plano de ajuda



O Presidente dos Estados Unidos suspendeu abruptamente as negociações com os democratas sobre uma nova ajuda para famílias e empresas afetadas pela pandemia do novo coronavírus.



"Pedi aos meus representantes que parassem de negociar até depois das eleições", escreveu na rede social Twitter, acusando a líder democrata Nancy Pelosi de não negociar "de boa fé".



"Assim que eu ganhar, votaremos num grande plano de ajuda que se concentrará nos trabalhadores e pequenas empresas americanas", acrescentou, adiando as negociações para depois da eleição presidencial agendada para 03 de novembro.