A entrevista a Costa Silva é transmitida esta manhã na Antena 1.

Plano submetido a Bruxelas

StayAway Covid

O quadro em Portugal

O quadro internacional

O autor do plano de recuperação económica admite não ter a certeza de que o documento saia da gaveta. António Costa Silva considera, em entrevista à Antena 1, que o falhanço do programa seria o fracasso de uma geração.Costa Silva afirma ainda que poderá ter sido mal interpretado quando falou do papel do Estado.O gestor defende uma estratégia que consiga aliar o Estado Social europeu ao dinamismo de mercado dos Estados Unidos.O Plano de Recuperação e Resiliência do país já foi entregue à Comissão Europeia. Portugal foi um dos primeiros Estados-membros a formalizar o plano em Bruxelas.O documento conta com 66 páginas. Explica as prioridades nacionais para gastar os quase 14 mil milhões de euros atribuídos pelas instituições europeias.É um plano para combater os efeitos económicos da pandemia e para ajudar na transição climática e digital do país.O Presidente da República admite enviar a obrigatoriedade do uso da aplicação StayAway Covid para o Tribunal Constitucional.A proposta de lei do Governo quer tornar obrigatória a utilização da app. Será para os trabalhadores da Função Pública, Forças Armadas e forças de segurança.Quem tiver um telemóvel que permita descarregar a aoplicação fica obrigado a fazê-lo.O Governo quer ainda tornar o uso de máscara na rua obrigatório para quem tem mais de dez anos, quando não seja possível assegurar o distanciamento físico.Pessoas com problemas de saúde podem ficar dispensada, mediante atestado médico.Marcelo Rebelo de Sousa sublinha, neste capítulo, que o uso obrigatório de máscara na rua tem sido a solução adotada por muitos países.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de quinta-feira, reportou mais 2101 casos confirmados de infeção pelo SARS-Cov-2.Morreram mais 11 pessoas.Os internamentos continuam a aumentar: 993 pessoas em 24 horas, mais 36 do que na véspera.Estão internadas em unidades de cuidados intensivos 139 pessoas.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de um milhão e noventa e três mil mortos e mais de 38,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A Covid-19 é a doença causada pelo SARS-CoV-2, o novo coronavírus detetado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro, o Continente Americano mantém-se atualmente como aquele que tem mais casos confirmados e mais mortes.A revista científicarevela que uma das vacinas contra o SARS-CoV-2 testada na China está a ter resultados promissores. Trata-se da vacina produzida pelo Instituto de Produtos Biológicos de Pequim.Concluiu-se que é segura e capaz de induzir uma resposta imunitária em voluntários saudáveis. Foram realizados testes em mais de 600 pessoas entre os 18 e os 80 anos.Estes são resultados preliminares e ainda não é possível concluir se a resposta imunitária que a vacina produz é suficiente para proteger contra a infeção.