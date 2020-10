Mais atualizações

A PSP advertiu esta terça-feira para a importância de uma maior atenção aos comportamentos de, que passaram a ter uma maior expressão por causa do distanciamento social, em contexto de pandemia.Em comunicado conhecido quando se assinala o Dia Mundial do Combate ao Bullying, a Polícia de Segurança Pública lembra que otem grande impacto no crescimento físico, emocional e psicológico dos jovens, enfatizando a necessidade de denúncia destes casos.No passado ano letivo, no âmbito do Programa Escola Segura, a PSP registou 900 ofensas corporais e cerca de 600 injúrias e ameaças. Entre 2013/14 e 2019/20, esta força de segurança levou a cabo mais de 17.600 ações de sensibilização para os problemas de, abrangendo 426.644 alunos.A PSP lembra que os agentes afetos ao policiamento de proximidade da Escola Segura estão "sempre presentes e disponíveis para receberem denúncias, aconselharem e apoiarem inicialmente as vítimas e as respetivas famílias" e apela a todos os que tenham conhecimento deste tipo de comportamentos de violência física e psicológica para os denunciarem."Apelamos ainda a qualquer pessoa que tenha conhecimento desta prática, ainda que não seja interveniente na situação, a denunciar toda e qualquer ocorrência deste tipo à PSP, não permitindo que o comportamento docontinue e se alastre", refere o mesmo comunicado.O primeiro-ministro deu um passo atrás na decisão de tornar obrigatória a aplicação StayAway Covid.Em entrevista à TVI, António Costa anunciou que pediu ao Presidente da Assembleia da República para retirar o diploma da discussão agendada para sexta-feira.António Costa afirmou ainda que é impensável recorrer uma vez mais a um confinamento geral.Na mesma entrevista, disse que a situação passa pelo comportamento das pessoas.O Governo convocou o Conselho Nacional de Saúde Pública para uma reunião na próxima sexta-feira. Será analisada a situação epidemiológica atual e a implementação de medidas de saúde pública.Este órgão consultivo do Governo não se reunia desde março. A informação foi confirmada à RTP pelo Ministério da Saúde.A Direção-Geral da Saúde decidiu que os doentes com Covid-19 que apresentem sintomas ligeiros precisam apenas de uma declaração médica para regressar à vida normal.Até agora, o regresso ao trabalho ou à escola requeria um teste negativo para a Covid-19.As autoridades de saúde defendem que, ao fim de dez dias, os doentes com sintomas ligeiros já não têm capacidade para contagiar outras pessoas.PS e PSD chegaram a acordo sobre as regras especiais para que os eleitores em confinamento possam votar. O texto comum prevê que as regras sejam aplicadas a todas as eleições e referendos de 2021.O PS pretendia que o diploma se aplicasse em exclusivo à eleição do Presidente da República e aos doentes confinados. Já o PSD defende um regime intemporal.A agência Lusa refere que o assunto será debatido e votado esta terça-feira em sede de especialidade.O país ultrapassou na terça-feira os 100 mil casos de Covid-19. O mês de outubro tem registado recordes no numero de infetados.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde deu conta de mais 17 mortos, para um total de 2198 desde o início da pandemia.Há mais 88 pessoas internadas, o maior aumento dos últimos seis meses.Cento e sessenta e cinco pessoas encontram-se em unidades de cuidados intensivos. São mais dez do que no dia anterior.O Banco Central Europeu admite avançar com mais estímulos à economia, caso a crise provocada pela pandemia se agrave. A presidente da instituição defendeu que o fundo de recuperação da Zona Euro deve ter caráter permanente.Christine Lagarde considerou importante que Bruxelas disponha de um mecanismo que possa ser sempre usado em situações semelhantes.A presidente do BCE considera ainda que a recuperação tem sido incerta, incompleta e desigual e pode piorar agora com a necessidade de medias mais restritivas.Lagarde defendeu que o dinheiro da União Europeia deveria estar disponível o mais depressa possível.A Irlanda e o País de Gales vão regressar ao confinamento. O Governo irlandês decretou mesmo o nível máximo de emergência durante seis semanas.Na Europa, são vários os países que registaram na segunda-feira novos recordes no numero de infetados.Em Espanha, são já quase um milhão de casos. O país vizinho registou quase 38 mil novas infeções desde a passada sexta-feira e 217 mortes em 24 horas, entre domingo e segunda-feira.Na Comunidade de Madrid, o governo revelou que consegue prever o aumento de internamentos através da análise aos esgotos.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40 milhões de casos de infeção em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro, o Continente Americano mantém-se como aquele que acumula mais casos confirmados e mais mortes.A Covid-19 é a doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, identificado no final de dezembro do ano passado em Wuhan, no centro da China.