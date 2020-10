Mais atualizações

8h15 - Alemanha com mais 11.049 infetados e 42 mortos



Desde o início da pandemia, a Alemanha já reportou 449.275 infetados e 11.409 óbitos.

8h10 - China diagnostica 16 casos importados e 26 assintomáticos locais



A Comissão de Saúde da China anunciou hoje terem sido identificados 16 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior, além de 50 casos assintomáticos, dos quais mais de metade são locais.



Os casos importados foram diagnosticados nos municípios de Xangai (leste) e Pequim (norte) e nas províncias de Shaanxi (noroeste), Hebei (norte), Sichuan (sudoeste), Mongólia Interior (norte), Heilongjiang (nordeste), Fujian (sudeste), Shandong (leste) e Guangdong (sul).



Entre os casos assintomáticos, 26 foram detetados na região de Xinjiang, no extremo noroeste do país.



Xinjiang detetou um surto este fim de semana, relacionado com uma adolescente infetada, e também sem sintomas, diagnosticada durante um exame de rotina.



Pico nos internamentos



Os testes rápidos para a Covid-19 já foram autorizados e começam a ser utilizados dentro de duas semanas.

O quadro em Portugal

O quadro internacional

O uso de máscara na rua passa a ser obrigatório a partir de quarta-feira. O Presidente da República já promulgou o diploma.A lei determina, a título excecional, por 70 dias, a obrigação do uso de máscara na via pública quando não estiver garantido o distanciamento físico.A obrigação é imposta a todas as pessoas a partir dos dez anos. Estão dispensadas as pessoas que integrem o mesmo agregado, quando não estejam próximas de terceiros, ou as que apresentem uma declaração médica.As multas, para quem não cumprir, podem ir dos 100 aos 500 euros.Há um aviso da ministra da Saúde sobre o pico dos internamentos hospitalares. Marta Temido afirma que esse deverá acontecer ainda esta semana.A governante alerta ainda que a situação que se vive em Portugal é complexa e grave.A titular da pasta da Saúde reconhece que a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde vai aumentar.Mas garante que os hospitais estão melhor preparados para enfrentar a segunda vaga.Morreram mais 27 pessoas entre domingo e segunda-feira, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. Há registo de mais 2447 casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2.Estão internadas 1672 pessoas, das quais 240 em unidades de cuidados intensivos - mais dez do que constava no boletim anterior.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43 milhões de casos de infeção em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Na Europa, há já vários países com medidas mais restritivas e recolher obrigatório.Em Itália houve protestos contra medidas de confinamento. Bares, cafés e restaurantes encerram às 18h00 nos próximos 30 dias para travar os contágios.Na última noite, Turim e Milão foram palco de protestos. Forças especiais da polícia intervieram com gás lacrimogénio e canhões de água. Foram detidas cinco pessoas.