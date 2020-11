Mais atualizações

121 concelhos sob medidas mais restritivas

Reforço do SNS

Infeções hospitalares em Leiria

Remdesivir

O quadro em Portugal

O quadro internacional

O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na Alemanha aumentou, nas últimas 24 horas, em 12.097, para um total de 545.027 desde o início da pandemia.Os últimos dados do Instituto Robert Koch para doenças infecciosas referem ainda mais 49 casos mortais de Covid-19, para um total de 10.530.Presidente da República e primeiro-ministro decidem esta segunda-feira sobre um eventual regresso ao estado de emergência. Marcelo Rebelo de Sousa recebe António Costa às 10h30.O primeiro-ministro vai transmitir ao Presidente a posição do Governo. Depois, Marcelo receberá ainda os partidos com assento parlamentar.As reuniões com os partidos começam às 11h00 e só vão terminar às 6h30.A eventual declaração do estado de emergência ficará nas mãos do Presidente da República, que esta noite dá uma entrevista em direto à RTP, após o Telejornal.O Governo decidiu no sábado, em Conselho de Ministros extraordinário, implementar novas limitações para travar a progressão de contágio.São em 121 concelhos agora com o dever cívico de confinamento, teletrabalho obrigatório, comércio a fechar às 22h, feiras proibidas e restaurantes a encerrar as 22h30, entre outras medidas.Medidas que afectam mais de sete milhões de pessoas em confinamento parcial, a partir da próxima quarta-feira.O Governo vai reforçar o Serviço Nacional de Saúde com mais camas nos cuidados intensivos e mais profissionais. As UCI vão ter mais 202 camas - 52 camas de imediato, mais 50 até ao final do ano e as restantes 100 em janeiro.O Executivo avança ainda com a contratação de 365 enfermeiros e 46 médicos intensivistas.A linha SNS24 passa a poder emitir declarações provisórias de isolamento profilático para justificar as faltas ao trabalho.A bastonária da Ordem dos Enfermeiros afirma que não há profissionais especializados em número suficiente para aumentar o número de camas nos cuidados intensivos.Ana Rita Cavaco sublinha que não são os enfermeiros reformados que devem fazer esse tipo de trabalho.Já o bastonário da Ordem dos Médicos considera que o reforço não é suficiente para fazer face aos atrasos que se têm verificado.No Hospital de Santo André, em Leiria, há 27 pessoas infetadas. São 15 profissionais de saúde e 12 utentes do serviço de Medicina II.Ainda não é conhecida a origem do surto nem qual foi a cadeia de transmissão. Mesmo assim, a administração do hospital garante que a situação está controlada.O Centro Hospitalar de Leiria, que integra também os hospitais de Pombal e Alcobaça, proibiu já a entrada de acompanhantes e visistas até dia 14.Já foi dada luz verde à compra de 100 mil frascos do medicamento Remdesivir para o tratamento da Covid-19. A resolução ontem publicada em Diário da República. Tinha sido aprovada a 22 de outubro em Conselho de Ministros.A verba prevista é de 20 milhões de euros, este ano, e de 16 milhões no próximo.O Remdesivir é indicado para tratar doentes com pneumonia que precisem de oxigénio suplementar.O uso deste fármaco gerou polémica, mas a União Europeia acabou por autorizar o uso em alguns casos.Morreram mais 37 pessoas com Covid-19, segundo o último boletim epidemiológico, conhecido ao início da tarde de domingo. O total de óbitos é agora de 2544.Há mais 3062 novos casos de infeção. Desde o início da pandemia, já foram infetadas 144.341 pessoas.Estão internadas 2122, mais 150 do que no dia anterior. Nos cuidados intensivos estão menos duas, num total de 284.Foram dadas como recuperadas mais 1491 pessoas. Há 60.026 casos ativos - são mais 1534.A pandemia da Covid-19 já provocou quase 1,2 milhões de mortos e mais de 46 milhões de casos de infeção em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da France Presse.O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde está em confinamento profilático.Nas redes sociais, Tedros Adhanom Ghebreyesus explicou que ficou em isolamento preventivo depois de ter estado em contacto com uma pessoa que testou positivo à Covid-19.Adianta ainda que se encontra bem e sem sintomas. Vai continuar em confinamento nos próximos dias, seguindo as recomendações da OMS.Na Europa, apertam as restrições um pouco por todo os países por causa da pandemia.Em Inglaterra, é o regresso ao confinamento total. Em Espanha há confrontos com a polícia por causa das medidas mais restritivas.Madrid foi uma das cidades mais atingidas pela violência durante a noite.Madrid foi uma das cidades mais atingidas pela violência durante a noite de sábado para domingo.