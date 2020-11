Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





8h53 - Alemanha com 13.363 infeções em 24 horas



A Alemanha registou 13.363 infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, cerca de 1.300 mais do que há uma semana, quando entrou em vigor um novo confinamento parcial decretado pelo governo para conter a pandemia.



No entanto, ao domingo e à segunda-feira há geralmente um desfasamento no número de novos casos, já que no fim de semana nem todos os estados federais comunicam os seus dados.



Segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) atualizados à meia-noite, o número de casos positivos, desde o anúncio do primeiro contágio no país no final de janeiro, totaliza 671.868 e há 11.352 óbitos mortos.



O RKI estima que cerca de 429.600 pessoas recuperaram da doença e que existem atualmente cerca de 230.600 casos ativos.



Em todo o país, a incidência cumulativa nos últimos sete dias é de 139 casos por 100.000 habitantes.



De acordo com dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI), 2.904 pessoas estavam internadas em unidades de cuidados intensivos, das quais 1.605 ventiladas.



O fator de reprodução (R), que considera as infeções num intervalo de sete dias em relação aos sete anteriores e que reflete a evolução das infeções de 8 a 16 dias atrás, está em 1,01.



"Isto continua a significar um grande número de novas infeções diárias, visto que o número de pessoas atualmente infetadas na Alemanha é muito alto", alerta o RKI.







8h47 - Estado de emergência. "Questões que acabam por não se verter no despacho"



Ricardo Mexia, Presidente da Associação Nacional de Médicos Saúde Pública, considera que as medidas deste estado de emergência são bem-vindas, mas que deveriam ser mais explícitas.

8h32 - Trabalhadores das autarquias e docentes sem componente letiva podem reforçar rastreio



Os trabalhadores de entidades públicas da administração direta e indireta do Estado e autarquias locais que estejam em isolamento profilático, assim como os docentes sem componente letiva, podem ser recrutados para fazer inquéritos epidemiológicos e rastrear doentes com covid-19.



De acordo com o decreto que regulamenta o estado de emergência, publicado na noite de domingo em Diário da República, são decretadas as medidas de exceção aplicáveis à atividade assistencial realizada pelos serviços e estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde (SNS).



O decreto determina ainda as medidas excecionais "de utilização de serviços e estabelecimentos integrados no SNS com os serviços prestadores de cuidados de saúde dos setores privado e social, em matéria de prestação de cuidados de saúde" e a "mobilização dos trabalhadores dos serviços e estabelecimentos integrados no SNS que requeiram a cessação por denúncia dos respetivos contratos de trabalho ou contratos de trabalho em funções públicas".



"Durante o período em que se mantenha a mobilização dos trabalhadores e desde que se encontrem garantidas condições de trabalho que especialmente assegurem a proteção da sua saúde, pode ser imposto o exercício de funções em local e horário diferentes dos habituais", sendo que a possibilidade de local de trabalho diferente não se aplica aos trabalhadores que se encontrem em isolamento profilático.