Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Covid-19. Governo definiu regras para prémio a pagar aos profissionais de saúde

Portugal entrou num novo período do estado de emergência à meia-noite

Para já, este prémio será apenas atribuído a quem trabalhou na primeira vaga da pandemia. O prémio consiste na atribuição de 50 por cento da remuneração base do trabalhador e será pago de uma só vez.Passa também pela atribuição de um dia de férias por cada período de 48 horas de trabalho suplementar e ainda de um dia de férias por cada período de 80 horas de trabalho normal.Os sindicatos do setor contestam os critérios e lamentam que o prémio não seja atribuído a todos os profissionais da primeira e da segunda vaga.As principais mudanças estão relacionadas com os feriados. Assim, nos feriados de Dezembro, vai ser proibido circular entre concelhos.Nos dias que antecedem os feriados, 30 de novembro e 7 de Dezembro há tolerância de ponto na função pública e não haverá aulas.O mais recente boletim epidemiológico aponta para mais 74 mortos, para um total de 3.971 vítimas mortais.Há mais 4.044 novos casos. É o número de novos caso mais baixo da última semana.Estão internadas mais 90 pessoas para um total de 3.241.Nos Cuidados intensivos estão mais 7 pessoas, para um total de 498.Há uma semana havia menos 201 doentes internados e menos 72 nos Cuidados Intensivos.