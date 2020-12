Mais atualizações

8h10 - Sinovac assegura investimento de 424 milhões de euros para produzir vacina



A farmacêutica chinesa Sino Biopharmaceutical anunciou hoje que vai investir o equivalente a 424 milhões de euros no desenvolvimento e produção da vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo grupo chinês Sinovac, chamada CoronaVac.



7h59 - Edição virtual da Festa Literária de Paraty chega ao fim com 60 mil visualizações



A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), o maior evento literário brasileiro, que este ano se realizou virtualmente devido à covid-19, chegou ao fim no domingo, com mais de 60 mil visualizações, informou a organização.



A 18.ª edição da Flip, cuja programação teve início na quinta-feira e terminou no domingo, foi palco de 12 mesas virtuais, sendo oito realizadas ao vivo e quatro gravadas antecipadamente, reunindo 22 autores, como os brasileiros Caetano Veloso e Itamar Vieira Júnior, a romancista britânica Bernardine Evaristo ou o nigeriano Chigozie Obioma.



7h46 - Biden designa procurador latino da Califórnia para dirigir a Saúde



Circulação

Tolerância de ponto



Novo mapa de risco

O quadro em Portugal

O quadro internacional

Esta segunda-feira há condicionamentos nos horários. Nos concelhos com risco muito elevado e extremamente elevado, os estabelecimentos comerciais encerram às 15h00.Em causa estão os concelhos com mais de 480 casos por 100 mil habitantes.A maior parte das empresas de transporte cumpre horários de período não escolar.Mantém-se a proibição de circulação entre concelhos. Aplica-se a todo o país.As pessoas só podem circular entre concelhos por motivos de saúde ou trabalho e quem for trabalhar tem de possuir uma declaração da entidade empregadora.A medida que impede a circulação entre concelhos termina às 5h00 da manhã de quarta-feira.O Governo deu tolerância de ponto aos funcionários públicos, apelando ao setor privado para que seguisse o mesmo caminho.Quem faltar ao trabalho para cuidar de filhos menores de 12 anos ou com deficiência ou doença crónica terá as faltas justificadas, mas não ganha.Quem não quiser perder um dia de salário pode pôr um dia de férias, mesmo sem acordo do empregador.A medida serve para facilitar a vida aos encaregados de educação, uma vez que escolas e creches estão encerradas.A Área Metropolitana de Lisboa mostra uma evolução positiva.Desceram para risco elevado oito concelhos: Amadora, Cascais, Odivelas, Oeiras, Seixal, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.Nestes concelhos acaba o recolher obrigatório às 13h00 ao fim de semana, o que significa também que os horários do comércio também se alteram.Em risco muito elevado mantêm-se os concelhos de Lisboa, Loures, Almada e Barreiro, ou seja, mantém-se aí o recolher obrigatório às 13h00 ao fim de semana.Morreram mais 87 pessoas em Portugal em 24 horas, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. Há registo de mais 3834 casos confirmados de infeção.Estão internadas mais 39 pessoas. Nos cuidados intensivos estão menos três, para um total de 514.Sete em cada dez portugueses dizem que não vão tomar a vacina da Covid-19.Há medo dos efeitos secundários.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 1.529.324 mortes resultantes de mais de 66,4 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A vacina para a Covid-19 já está a ser distribuída nos hospitais do Reino Unido. O Governo britânico criou mil centros de vacinação em todo o país.São as primeiras doses da vacina da Pfizer, que começam a ser dadas à população já na terça-feira.No total, o Reino Unido encomendou 40 milhões de doses da vacina e foram criados mil centros de vacinação em todo o país.