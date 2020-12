Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





9h00 - México com mais de 11 mil casos pelo quinto dia consecutivo







O México registou 12.057 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, ultrapassando pelo quinto dia consecutivo a marca das 11 mil infeções, informaram as autoridades de saúde.







Estes são os valores mais elevados desde 5 de outubro, quando se registaram 28.115 infeções, então justificadas com alterações metodológicas que levaram à inclusão de casos mais antigos no balanço diário.





8h45 - Rússia com 28,080 novos casos e 488 mortos em 24 horas



O total nacional passa a 2,653,928 casos e 46,941 mortos desde o início da pandemia.





8h30 – Alemanha pondera fechar lojas não essenciais até 10 de janeiro



A chanceler Angela Merkel vai reunir-se com os responsáveis dos vários Estados, para definir que medidas adoptar para tentar travar o elevado número de contágios.



Ministério da Saúde abriu mais de 400 novas vagas para contratar médicos especialistas

As contrações vão preencher falhas nas áreas de Medicina Geral e Familiar, Saúde Pública e hospitalar.



O Governo quer reforçar o Serviço Nacional de Saúde, tendo em conta a atual situação epidemiológica.



Para estas vagas podem candidatar-se não só médicos que tenham concluído uma formação especializada, mas também outros especialistas sem vínculo profissional com o Estado.