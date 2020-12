Mais atualizações

O projeto de decreto enviado por Marcelo Rebelo de Sousa ao Parlamento produz efeito entre 24 de dezembro e 7 de janeiro.

Aulas suspensas na Universidade de Évora

O Presidente da República propôs ao Parlamento a renovação do estado de emergência até 7 de janeiro.Pela primeira vez, Marcelo Rebelo de Sousa inscreveu no decreto presidencial a previsão do crime de desobediência para quem não cumprir as regras.O estado de emergência deverá assim ser renovado pelo período de 15 dias, em todo o território do país, após a luz verde do Conselho de Ministros e do Parlamento.A Assembleia da República deverá então aprovar ainda esta quinta-feira o decreto presidencial que prolonga o estado de emergência. Tem os votos favoráveis do PS e do PSD.Na quarta-feira, o Presidente recebeu os partido com assento parlamentar.A Universidade de Évora decidiu suspeder as aulas presenciais destas quinta e sexta-feira. Eram os ultimos dois dias antes das férias de Natal.A decisão foi tomada depois de terem surgido vários casos de Covid-19. Vários alunos e professores estão infetados.Na sexta-feira será divulgado o relatório da situação.Morreram mais 82 pessoas entre terça e quarta-feira, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. O total de óbitos associados à Covid-19 é agora de 5815.O número de casos confirmados de infeção voltou a disparar. Foram confirmados mais 4720. Desde o início da pandemia, foram já infetadas 358.296 pessoasHá menos 25 pessoas hospitalizadas. Os internamentos baixaram para 3181. Nos cuidados intensivos a redução foi ainda maior: menos 20 doentes, para um total de 486.Desde o início da pandemia, já recuperaram 283.719 pessoas.Portugal tem agora 60.877 caosos ativos.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 1.636.687 mortos resultantes de mais de 73,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da France Presse.O Parlamento Europeu aprovou o plano de recuperação financeira da União e o orçamento para os próximos sete anos. Depois da aprovação pelos chefes de Estado e do governo dos 27, faltava a a luz verde dos eurodeputados.Entre 2021 e 2027 o orçamento da União contempla 1,8 biliões de euros, incluindo 750 mil milhões de euros do Fundo de Recuperação. Portugal recebe cerca de 45 mil milhões de euros.