Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI



O Reino Unido está na lista dos dez países mais afetados pela pandemia. No sábado ultrapassou a barreira dos dois milhões de casos de Covid-19 desde o início da pandemia.

"A informação é escassa"

O quadro internacional

O quadro em Portugal

O caso de Mourão

Uma nova variante do coronavírus SARS-CoV-2 a circular em Inglaterra é 70 por cento mais contagiosa. Para evitar um alastrar dos contágios, o Governo de Boris Johnson decretou um confinamento generalizado para o período do Natal.As autoridades britânicas já alertaram a Organização Mundial da Saúde sobre a descoberta da nova variante. Por agora, não há ainda indícios de que seja mais letal ou que possa ter impacto na eficácia das vacinas desenvolvidas.A identificação desta variante do coronavírus que causa a Covid-19 levou já o Executivo da Escócia a proibir as viagens de e para o resto do Reino Unido. A primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, anunciou também medidas mais restritivas para o Natal.Também os Países Baixos suspenderam todos os voos procedentes do Reino Unido até ao dia 1 de janeiro.Em comunicado, o Ministério holandês da Saúde "recomenda que qualquer introdução desta variante do vírus proveniente do Reino Unido seja limitada tanto quanto possível, limitando e/ou controlando o movimento de passageiros do Reino Unido".Ouvido pela agência Lusa, Constantino Sakellarides, antigo diretor-geral da Saúde, afirmou que a nova variante do SARS-CoV-2 não deverá fazer decrescer a eficácia das vacinas, ressalvando, todavia, que "a informação é escassa"."Pelo que se sabe, não é provável que afete a eficácia da vacina, desde que não interfira com o antigénio que está na coroa, o antigénio que estimula a reação imunitária", apontou o membro do Conselho Nacional de Saúde Pública."Tudo isto é sob reserva, porque a informação que temos é escassa, mas desde que não haja interferência com esse antigénio, não há razão para pensar que a vacina não servirá na mesma para esta nova variante", acrescentou.Também Vítor Borges, investigador do instituto Ricardo Jorge, sublinhou à RTP que a nova variante detetada em Inglaterra não deu mostras de provocar uma versão mais grave de Covid-19, mas apenas uma disseminação mais rápida.O especialista frisa que são necessários mais estudos para avaliar a possível resistência desta variante às vacinas já desenvolvidas.A pandemia da Covid-19 já provocou pelo menos 1.675.362 mortos resultantes de mais de 75,6 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Portugal ultrapassou as seis mil mortes associadas à Covid-19. O boletim epidemiológico de sábado reportou mais 86 óbitos e quase quatro mil novos casos.O total de vítimas mortais, desde o início da pandemia, é de 6063.Havia ontem menos 88 doentes internados. Ao todo, são menos de três mil e este é o número mais baixo desde 15 de novembro.Em unidades de cuidados intensivos, permanecem quase 500 pesssoas.Foram dados como recuperadas mais 4124 pessoas pessoas. Neste momento, há menos de 70 mil casos ativos.Mourão é um dos concelhos considerados de risco extremo de contágio.Há quarenta e nove infetados, mas o município tem menos de duas mil pessoas e uma elevada percentagem de idosos.