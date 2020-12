Mais atualizações

O plano de vacinação contra a Covid-19 prevê que até abril sejam vacinadas cerca de 950 mil pessoas dos grupos prioritários.

Incidentes no transporte em Évora



Nova variante na Madeira

O quadro em Portugal

O quadro internacional

A Austrália anunciou a deteção do primeiro infetado com a variante mais contagiosa do novo coronavírus descoberta na semana passada na África do Sul.A mulher, que chegou a Brisbane proveniente da África do Sul a 22 de dezembro, foi transferida do centro de quarentena onde foi alojada para um hospital em Queensland, e as autoridades sanitárias acreditam que o caso não representa um risco de infeção local.As autoridades de saúde da Índia anunciaram ter detetado seis pessoas infetadas com a variante do novo coronavírus descoberta em território britânico e que tinham regressado do Reino Unido nas últimas semanas.Os seis pacientes estavam isolados e os seus companheiros de viagem foram localizados. Os contactos diretos com os doentes infetados foram também colocados em quarentena.A campanha de vacinação é hoje alargada a mais hospitais e centros de saúde do continente. Vão ser vacinados profissionais de saúde de Amarante, Penafiel, Aveiro, Évora, Beja, Algarve e Guarda.A vacinação no Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, começa às 8h30 e no Hospital do Espírito Santo de Évora arranca às 9h00.No Centro Hospitalar Universitário do Algarve e no Hospital Sousa Martins, da Guarda, os profissionais começam a ser vacinados às 10h30.Esta primeira fase do processo de vacinação deverá estar concluída na quinta-feira.Os profissionais de saúde dos centros hospitalares do Porto, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central continuam também esta terça-feira a ser vacinados. É o terceiro dia da campanha nestes hospitais.O ministro da Administração interna determinou a abertura de um inquérito urgente sobre incidentes em Évora no acompanhamento das vacinas contra a Covid-19. Em causa está um desentendimento entre a PSP e a GNR por causa da escolta no transporte.A notícia foi avançada pela TVI. A carrinha que estava a ser acompanhada pela GNR desde Coimbra foi bloqueada pela PSP depois de descarregar a primeira dose no Hospital de Évora.Em causa estará o facto de a jurisdição na zona de Évora ser da PSP, embora a GNR tenha a cargo a distribuição das vacinas.A viatura ficou parada no hospital até as hierarquias decidirem que a escolta, a partir dali, seria mútua.Na Madeira foram já confirmados 18 casos da nova variante do coronavírus que causa a Covid-19. A grande maioria são madeirenses que vivem no Reino Unido e chegaram ao arquipélago de avião.No total, 17 casos foram importados do Reino Unido, mas há um proveniente da região de Lisboa e Vale do Tejo.Recorde-se que os especialistas estimam que esta nova variante seja 70 por cento mais contagiosa.A nova variante ainda não foi detetada em Portugal continental, uma garantia deixada pelo Instituto Ricardo Jorge à Antena 1.Um especialista do Instituto vai estar hoje na conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde, a partir das 15h00, para prestar mais esclarecimentos sobre o assunto.Morreram mais 58 pessoas com Covid-19 em Portugal, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de segunda-feira.Houve registo de mais 2093 casos confirmados de infecção, num total de mais de 396 mil desde o início da pandemia.Estavam ontem internadas 2967 pessoas, mais 97 do que no domingo. Nos cuidados intensivos estavam 503 doentes, menos um face à véspera.Mais 1936 pessoas conseguiram entretanto recuperar da doença.Portugal tem 68.307 casos ativos do novo coronavírus.A pandemia da Covid-19 provocou já pelo menos 1.765.049 mortos resultantes de mais de 80,6 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Quase todos os países-membros da União Europeia já começaram a campanha de vacinação contra a Covid-19.A exceção é a Irlanda, que adiou para hoje o arranque.