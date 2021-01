Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional. Portugal registou em 24 horas mais de 10 mil novos casos. Morreram mais 91 pessoas.

Mais atualizações

Governo anuncia hoje novas medidas de combate à pandemia

Medidas que vão integrar o oitavo período de estado de emergência. É o primeiro que abrange menos de quinze dias. Vai durar até 15 de janeiro.



As medidas vão ser decretadas na reunião de Conselho de Ministros marcada para esta manhã.



O estado de emergência foi aprovado esta quarta-feira no Parlamento. A extensão da medida foi aprovada com os votos a favor do PS e PSD. Votaram contra o PCP, Verdes, Chega, Iniciativa Liberal. Abstiveram-se Bloco de Esquerda, CDS e PAN.

Medidas podem ser agravadas

Marcelo Rebelo de Sousa diz que o Governo pode agravar as medidas do estado de emergência. Uma hipótese avançada num debate das presidenciais, na SIC.









O Presidente da República justifica a renovação do Estado de Emergência com os dados da pandemia. O mais recente boletim epidemiológico mostra um agravamento do número de casos, com números recorde de mais de dez mil casos de infeção em 24 horas.



Numa mensagem publicada na página da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa lembra que só no dia 12 serão ouvidos os especialistas, mas que "o número de casos e de mortos nos últimos dias impõem uma cuidadosa contenção".



O chefe de Estado refere, também, que mesmo que "o começo da vacinação tenha trazido esperança, a pandemia continua a ir mais depressa do que a própria vacinação".





O Presidente da República participou ontem no debate das presidenciais, retomando a agenda após testar negativo à covid-19.



A Direção do Departamento de Saúde Pública da ARS de Lisboa e Vale do Tejo considerou de baixo risco o contacto que o chefe de estado teve com um elemento da Casa Civil, que testou positivo. As autoridades consideram que não é necessário isolamento profilático.



A RTP sabe que se trata de um assessor de imprensa do chefe de Estado.