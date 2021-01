Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI

A recolha de votos antecipados para as eleições presidenciais será feita até quinta-feira.

País prepara-se para novo confinamento

Rui Rio e José Silvano em isolamento

Segunda vacina a caminho

Os números da linha SNS24

O quadro em Portugal

O quadro internacional

As autoridades de saúde do Japão detetaram, em passageiros provenientes do Brasil, uma nova estirpe do coronavírus que causa a Covid-19 diferente daquelas que foram identificadas no Reino Unido e na África do Sul.Os doentes infetados, um homem na faixa dos 40 anos, uma mulher de cerca de 30 e dois adolescentes, tiveram resultado positivo nos testes efetuados à chegada ao aeroporto internacional de Tóquio, no dia 2 de janeiro.Três manifestaram sintomas da doença, como dificuldades respiratórias, febre e dores de garganta, durante o confinamento obrigatório.Apesar de a variante detetada "ter semelhanças com as estirpes" identificadas no Reino Unido e na África do Sul, "que são motivo de preocupação por serem mais contagiosas", o tipo de vírus em causa não parece ter sido identificado antes, indicam as autoridades nipónicas.A partir desta segunda-feira, já é possível votar para eleger o Presidente da República. A votação antecipada começa nas prisões e nos hospitais.Nas cadeias, inscreveram-se para o voto antecipado 2451 reclusos. Representam 25 por cento da população prisional.O voto antecipado é também para os doentes internados em hospitais. Neste caso, inscreveram-se 160 pessoas.O ministro da Administração Interna indicou ontem que os idosos vão ter direito a voto antecipado em casa e nos lares. Eduardo Cabrita explicou ainda que as pessoas em isolamento também podem votar por antecipação.O governante afirmou que haverá um reforço do número de assembleias de votos para o dia das eleições, 24 de janeiro.O calendário para a aprovação das novas medidas já está já definido.Na terça-feira de manhã, há reunião com especialistas na sede do Infarmed. À tarde, o Presidente da República recebe os partidos com assento parlamentar e emite o decreto para o novo estado de emergência. O documento será votado na manhã de quarta-feira, na Assembleia da República.Na quarta-feira à tarde, reúne-se o Conselho de Ministros para definir e anunciar as novas medidas. Tudo indica que serão aprovadas medidas semelhantes àquelas que vigoraram em março e em abril, mas as escolas devem permanecer abertas.O comércio não essencial deve voltar a fechar.Rui Rio e o secretário-Geral do PSD José Silvano vão ficar em isolamento preventivo. Estiveram em contacto com o vice-presidente do partido e autarca de Ovar, Salvador Malheiro, que está infetado com o SARS-CoV-2.O líder dos social-democratas, Silvano e Malheiro estiveram juntos na Comissão Permanente do PSD. As autoridades de saúde consideraram o contacto de risco.A vacina da Moderna chega esta semana a Portugal. O prineiro lote é de oito mil doses. Depois, na semana de 25 de janeiro, chegam mais 11 mil vacinas.A vacina da Moderna foi a segunda a ser autorizada pela Agência Europeia do Medicamento. Tem uma eficácia de 90 por cento.A linha SNS24 está a receber todos os dias quase 30 mil chamadas. Em 2020, recebeu quatro milhões de chamadas, o triplo do ano anterior.O jornalnoticia também que a pandemia está a levar ao limite o Serviço Nacional de Saúde: em Novembro, 85 mil doentes aguardavam por uma cirurgia em prazos dilatados, fora do normal.Morreram mais 102 pessoas entre sábado e domingo, para um total de 7803 desde o início da pandemia, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.Houve registo, no mesmo período, de mais 7502 casos confirmados de infeção.Portugal registou o segundo maior aumento de internados desde o inicio da pandemia: mais 215.Nos cuidados intensivos estão mais 18 pessoas, para um total de 558.A pandemia da Covid-19 provocou já pelo menos 1.926.570 mortos resultantes de mais de 89 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.