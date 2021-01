Mais atualizações

Portugal está a poucas horas de novo confinamento. O Governo decide esta quarta-feira as medidas do novo estado de emergência. A reunião do Conselho de Ministros realiza-se à tarde.Antes, durante a manhã, os deputados debatem e votam, na Assembleia da República, o decreto presidencial que renova o estado de emergência.As medidas deverão estar em vigor durante um mês e terão efeitos já a partir de quinta-feira.Já são conhecidas agumas medidas do decreto presidencial do estado de emergência.Está previsto que as restrições de deslocação sejam levantadas nos dias 17 e 24 para que as pessoas possam votar.Os idosos que estão em lares devem ser considerados em confinamento obrigatório, mas votar no próprio lar.Está ainda prevista a limitação de preços de certos produtos e serviços para evitar especulação.Marcelo Rebelo de Sousa propõe a renovação do estado de emergência até 30 de janeiro.

O Presidente justifica o novo de estado de emergência com o aumento de casos. Marcelo Rebelo de Sousa destaca a explicação dos especialistas que dizem que o aumento acentuado de casos se deve aos contactos durante o Natal e o ano novo.O Chefe de Estado explica ainda que, quanto maiores forem as restrições, menor será o número de infetados, de internamentos e de mortos.Marcelo Rebelo de Sousa diz ainda que o país vive uma situação de agravamento de outras doenças típicas do inverno.Ao chegar a casa em Cascais, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu estar "muito irritado" com as autoridades de saúde por não lhe ser dada uma resposta por escrito à questão de participar presencialmente ou não no debate com os outros candidatos presidenciais.Perante os resultados contraditórios dos testes feitos ao Presidente da República levantam-se dúvidas sobre eventuais falsos positivos.Para os cientistas, é ainda cedo para compreender o que levou Marcelo Rebelo de Sousa a testar positivo e depois a ter dois testes negativos.Segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido na tarde de terça-feira, morreram mais 155 pessoas vítimas de Covid-19, um novo máximo diário.Havia ontem registo de mais 7259 casos confirmados de infeção.Encontravam-se internadas mais 60 pessoas, para um total de 4043. Nos cuidados intensivos estavam mais 32 doentes, num total de 599.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 1.945.437 mortos resultantes de mais de 90,8 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A Fundação Oswaldo Cruz, a maior instituição de investigação médica da América Latina, confirmou ontem a identificação e a circulação de uma nova estirpe do SARS-CoV-2 com origem no Estado brasileiro do Amazonas.É a mesma variante que chegou ao Japão, após quatro viajantes japoneses visitarem a Amazónia brasileira.O vice-diretor de investigação da Fiocruz Amazónia, Felipe Naveca, refere que esta variante comporta uma série de mutações inéditas.