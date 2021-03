Mais atualizações

Portugal não vai comprar vacinas fora do plano da União Europeia

Infeção e mortes no Brasil devido à Covid-19 atingem níveis recorde

O Ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou que o Governo não vai comprar vacinas fora do plano da União Europeia.Augusto Santos Silva afirma que isso seria trair a decisão tomada pela União e assumiu que Portugal só vai usar vacinas autorizadas pela Agência Europeia do Medicamento.A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, admitiu que Portugal pode voltar a enfrentar uma nova vaga da pandemia de covid-19 nos próximos meses, mesmo com a atual campanha de vacinação em curso."Uma nova escalada do vírus está em cima da mesa, mesmo com a vacina", reconheceu Graça Freitas, numa entrevista à RTP3, sublinhando: "O vírus sofre mutações. Não estamos livres disso, apesar da vacina. E não sabemos quanto tempo vai durar a imunidade, se vai proteger contra novas variantes ou como vai funcionar a imunidade natural".Em Portugal, a variante britânica representa agora 58 por cento dos casos de Covid-19.O novo relatório sobre diversidade genética do vírus mostra também que foram detetados até agora cinco casos da variante da África do Sul e dez da variante do Brasil.De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, morreram mais 41 pessoas com covid-19, em Portugal. Desde o início da pandemia, o país já registou 16.430 mortes.Há também mais 979 infetados, num total de 806. 626Estão internadas 1827 pessoas, menos 170 do que nas anteriores 24 horas.Nos cuidados intensivos, o número de internados também continua a baixar. São agora 415, menos 31 do que o registado no boletim epidemiológico anterior.O Brasil está a viver o pior momento da pandemia. As infeções e as mortes no país atingiram valores recorde.Na Europa, destaque para a Alemanha. A chanceler alemã, Angela Merkel, aceitou um levantamento progressivo das restrições contra a pandemia na Alemanha, cedendo a um descontentamento geral na opinião pública e no próprio governo a sete meses das eleições legislativas.Ao fim de nove horas de negociações difíceis, a chanceler e os dirigentes dos 16 Estados-regiões ("Lander", em alemão) do país chegaram a um acordo sobre o calendário de levantamento parcial das restrições existentes desde o fim do ano.As restrições existentes já só são apoiadas por um terço dos alemães contra dois terços no início de janeiro, segundo uma sondagem publicada esta semana."Hoje, podemos falar de esperança", afirmou Merkel, durante uma conferência de imprensa, estimando que o seu país entrava agora "em uma nova fase" da luta contra a pandemia, permitida pela aceleração da vacina.