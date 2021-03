Mais atualizações

Surto em Reguengos. Ministra assaca responsabilidades



O surto de Covid-19 no Lar de Reguengos matou 18 pessoas.

Governo mantém tabu sobre regresso à escola

O quadro em Portugal

O quadro internacional

O Supremo Tribunal Administrativo indeferiu a providência cautelar da Ordem dos Enfermeiros que pretendia impedir a contratação de estrangeiros.O tribunal considera que a Ordem não tem a tutela da saúde pública e, por isso, não permite fazer esse tipo de pedido.No dia 18 de fevereiro, já depois da providência, o Governo considerou de "especial interesse público" a contratação de enfermeiros estrangeiros, no âmbito do combate à pandemia.A Ordem já anunciou que vai recorrer da decisão do tribunal.A ministra da Saúde quer que Ordem dos Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos sejam responsabilizados pelo surto de Covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz.O inquérito feito pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde concluiu que as duas entidades têm responsabilidades deontologicas no que se passou.Em causa está o facto de terem sugerido aos médicos dos centros de saúde que invocassem ilegalidade na prestação da assistância médica, para não terem de trabalhar na instituição.O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos já veio repudiar a posição de Marta Temido.Foi apresentado no Infarmed um conjunto de critérios e uma base científica mais sólida que permitirá mapear decisões para o desconfinamento e para monitorização futura.António Costa ouviu os especialistas, depois assumiu no Twitter que ficou com uma base mais sólida para decidir sobre o desconfinamento: "Agradeço aos especialistas o trabalho realizado, contribuindo para uma decisão política mais sustentada".A decisão está marcada para quinta-feira, o dia em que o Governo vai anunciar o plano para o desconfinamento.A ministra da Saúde recusou revelar se a abertura do país pode começar com o regresso à escola já na próxima semana das crianças dos primeiros níveis de de escolaridadeO último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de segunda-feira, reportou mais 25 mortes associadas à Covid-19.Havia ontem registo de 365 novos casos confirmados de infeção. Mas o número está a baixar há 36 dias consecutivos.Estavam internadas menos 11 pessoas. Nos cuidados intensivos estavam menos 12.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.593.872 mortes, resultantes de mais de 116,7 milhões de casos de infeção pelo SARS-CoV-2, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.