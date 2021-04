Mais atualizações

7h00 - Reuniões do Infarmed "sem paralelo em qualquer outra experiência externa"



O Presidente da República considera que as reuniões do Infarmed, que juntam especialistas, líderes políticos e parceiros sociais, são realizadas "num quadro político e institucional sem paralelo em qualquer outra experiência externa".



Numa entrevista que simbolicamente concedeu à publicação Infarmed Notícias, disponível hoje no `site` da Autoridade Nacional do Medicamento, a propósito da passagem de um ano sobre as "reuniões no Infarmed", dia 24 de março, Marcelo Rebelo de Sousa salientou a importância destes encontros, onde é debatida a situação epidemiológica da pandemia de covid-19 em Portugal.



"Estas reuniões tiveram, e ainda têm, a mais-valia de concitar saberes e leituras de especialistas de variadas áreas, num mesmo momento de exposição e reflexão", e de reunir o chefe de Estado, o presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro e mais governantes, líderes partidários e parlamentares e parceiros económicos e sociais, "num quadro político e institucional sem paralelo em qualquer outra experiência externa", salienta.



Agência Europeia de Medicamentos dá hoje parecer sobre vacina da Johnson & Johnson

DGS atualiza sintomas considerados para crianças

A vacina está suspensa desde o final da semana por haver possibilidade de estar relacionada com coágulos no sangue.Por vídeoconferência, a agência europeia vai comunicar as conclusões dos estudos para avaliar a segurança da vacina.A vacina da Johnson & Johnson está suspensa em vários países.Começou por ser suspensa nos Estados Unidos. Em sete milhões de doses administradas, a vacina foi associada a seis casos de coágulos sanguíneos.Por isso, a farmacêutica decidiu atrasar a entrega de vacinas à Europa.Na União Europeia ainda foi administrada.A vacina também foi suspensa na África do Sul. Na Austrália, a aprovação da vacina está dependente dos estudos que estão a ser realizados.Portugal tem armazenadas 31 mil doses da vacina da Johnson & Johnson. Chegaram na passada quarta-feira e estão guardadas até haver uma decisão da Agência Europeia de Medicamentos.Antes da suspensão, as autoridades portugueses esperavam receber até ao final deste mês, um total de 86 mil doses da vacina.Portugal deve atingir hoje os dois milhões de vacinados com a primeira dose da vacina. A informação foi avançada à agência Lusa pelo grupo de trabalho da vacinação.Os números mais recentes mostram que já há mais de 650 mil pessoas com a vacinação completa.Dor de cabeça, vómitos e diarreia passam agora a ser considerados sintomas de alerta de Covid-19 nas crianças.A Direção-Geral da Saúde atualizou a norma para os casos suspeitos e com infeção confirmada.De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, em 24 horas, morreu mais uma pessoa e registaram-se 220 novos casos.Estão internadas mais 26 pessoas do que no dia anterior. Nos Cuidados Intensivos estão mais 3 pessoas, num total de 112.Desceu o Risco de Transmissão. O R(t) é agora de 1.