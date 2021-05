Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações









7h10 - Ponto de situação





A TAP vai reforçar as ligações entre Portugal e o Reino Unido, a partir de junho, para fazer face à crescente procurar dos turistas britânicos.



Assim, a ligação entre Lisboa e o aeroporto de Heathrow, em Londres, passa de dez para 19 vezes por semana.



Por outro lado, é retomada a rota para o aeroporto de Gatwick, também em Londres. Esta rota passa a ser feita cinco vezes por semana.



Já a ligação entre o Porto e Gatwick vai aumentar de quatro para sete voos semanais.

Mais 20 rotas

A TAP vai ainda aumentar os voos para outros países. Este mês a transportadora ainda está a voar com 34 por cento da capacidade. Mas no próximo espera voar com 49 por cento da frota.



Este aumento vai servir mais de 20 rotas a partir de junho.

Retoma na aviação

Os primeiros sinais de retoma na aviação devem começar a fazer-se sentir em julho.



O Jornal de Negócios avança hoje com dados do Turismo de Portugal, segundo os quais o número de voos por semana vai mais do que duplicar face ao ano passado.



Em agosto é esperado um aumento de 355 por cento face ao número de operações realizadas em 2020. Em outubro a diferença entre os números deste ano e pré-pandemia deverá ser cada vez menor - a diferença deverá ser apenas de 17 por cento.

"Renascer"



O secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, mostra-se confiante com a capacidade de testagem em Portugal, sobretudo agora, por causa da abertura ao turismo. Todavia, ressalva que não há risco zero.



Por sua vez, o Presidente da República considera que a chegada de turistas a Portugal representa um "renascer" da economia. A TAP vai ainda aumentar os voos para outros países. Este mês a transportadora ainda está a voar com 34 por cento da capacidade. Mas no próximo espera voar com 49 por cento da frota.Este aumento vai servir mais de 20 rotas a partir de junho.Além dos britânicos, estão agora autorizadas viagens de lazer a pessoas proveninentes de Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo, Itália, Angola e Estados Unidos.Os primeiros sinais de retoma na aviação devem começar a fazer-se sentir em julho.avança hoje com dados do Turismo de Portugal, segundo os quais o número de voos por semana vai mais do que duplicar face ao ano passado.Em agosto é esperado um aumento de 355 por cento face ao número de operações realizadas em 2020. Em outubro a diferença entre os números deste ano e pré-pandemia deverá ser cada vez menor - a diferença deverá ser apenas de 17 por cento.O secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, mostra-se confiante com a capacidade de testagem em Portugal, sobretudo agora, por causa da abertura ao turismo. Todavia, ressalva que não há risco zero.Por sua vez, o Presidente da República considera que a chegada de turistas a Portugal representa um "renascer" da economia.Na segunda-feira, chegaram ao Algarve mais de cinco mil turistas. Nas próximas duas semanas, a ocupação hoteleira na região será de 90 a 100 por cento.

Autoagendamento

O autoagendamento da vacina para quem já teve Covid-19 deverá estar disponível no próximo mês.



À RTP a Direção-Geral da Saúde e a coordenação do plano de vacinação apontam a primeira semana de junho como a data a partir da qual o processo deve estar operacionalizado.



Esta fase do plano de vacinação abrange quem recuperou da infeção há pelo menos seis meses. A prioridade vai ser por faixa etária.



Imunidade







Um estudo do Instituto Ricardo Jorge indica que cerca de 15 por cento da população portuguesa já tem defesas contra o SARS-CoV-2. Os dados revelam, no entanto, que ao fim de três meses as pessoas que tiveram Covid-19 começam a perder as defesas e por isso devem ser vacinadas.



As regiões com maior taxa de imunidade são o Norte e Lisboa e Vale do Tejo, que são também as que já tiveram mais casos.



O estudo revela ainda que a presença de anticorpos é maior na população adulta em idade ativa.



Este segundo inquérito serológico nacional foi realizado entre fevereiro e março deste ano.

O quadro em Portugal

Em 24 horas, morreram mais duas pessoas, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de segunda-feira.



Havia ontem registo de mais 199 casos.



Fora internada mais uma pessoa, para um total de 246. Nos cuidados intensivos estavam menos quatro doentes, para um total de 72.

O quadro internacional