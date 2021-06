Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI









08h38 - Congresso do PS deverá ser novamente adiado por causa da pandemia





08h12 - Frequência da variante delta em Portugal com subida galopante e chegou a 55,6% em junho - INSA



A frequência da variante Delta do novo coronavírus aumentou de forma galopante num mês, passando de 4% em maio para 55,6% em junho, segundo o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). A frequência da variante Delta do novo coronavírus aumentou de forma galopante num mês, passando de 4% em maio para 55,6% em junho, segundo o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).





08h08 - A variante Delta já representa 20 por cento dos casos em França





08h07 - China admninistrou cerca de 20,9 milhões de vacinas num dia, para um total até agora de 1207 milhões





08h01 - Mais de 40 pessoas foram constituídas arguidas por participarem numa festa particular, em Albufeira, no Algarve



A GNR deslocou-se a uma moradia, onde estavam dezenas de pessoas, entre os 20 e os 30 anos.



O evento violava as regras de controlo da pandemia, num dos municípios com maior número de novos casos de Covid 19, onde as aulas presenciais foram suspensas até ao 6.º ano.



Albufeira foi mesmo um dos três concelhos do país a recuar no processo de desconfinamento.



Depois de identificar os 43 jovens presentes na festa, a Guarda Nacional Republicana apreendeu uma mesa de mistura de som, colunas, assim como álcool e vários tipos de drogas.



Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Albufeira.





7h45 - O risco da variante Delta em África



A variante Delta e outras ameaçam sobrecarregar os sistemas de saúde africanos, à semelhança do que aconteceu na Índia em abril. O alerta consta de um estudo do Instituto Tony Blair, agora publicado.



Com o título "Variantes en África: Recomendações para Prevenir uma Pandemia Duradoura", o estudo propõe aos governos africanos a aposta na capacidade de sequenciação genómica.



Os autores exortam ainda os decisores a fazerem uso dos dados disponíveis e a aderir a plataformas mundiais de partilha de informação, para manter sob vigilância as mutações do novo coronavírus.



7h35 - Novos confinamentos na Austrália



As autoridades australianas anunciaram o confinamento, por um período de três dias, de quatro áreas do Estado de Queensland, tendo em vista travar o recrudescimento da Covid-19 associada à variante Delta.



A chefe do Governo de Queensland, Annastacia Palaszczuk, anunciou que o confinamento até sexta-feira vai aplicar-se na área de South East Queensland, que inclui a cidade de Brisbane e as estâncias turísticas de Gold Coast e Sunshine Coast.



A medida abarca cerca de 3,9 milhões de pessoas.



7h32 - Variante Delta e imunidade de grupo



O médico intensivista José Artur Paiva admite que, com a variante Delta do SARS-CoV-2, a imunidade de grupo só seja alcançada perto dos 85 por cento, acrescentando que a redução da idade dos doentes internados mostra a efetividade das vacinas.



Ouvido pela agência Lusa, José Artur Paiva, membro da Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a Covid-19, sublinha que o grande determinante do aumento de doentes em medicina intensiva é o aumento da transmissibilidade do vírus e que, quanto mais transmissível for o vírus, mais difícil é atingir a imunidade de grupo.



"Com esta variante, o atingimento da imunidade grupo não se fará nos tais 70 por cento, mas sim com valores muito perto dos 85 por cento de imunização", frisou, sublinhando a importância de conter o Rt.



7h07 - Ponto de situação





A vacina contra a Covid-19 pode vir a ser integrada no Programa Nacional de Vacinação, possibilidade ontem admitida pela ministra da Saúde.



Em entrevista à SIC, Marta Temido deu o exemplo da vacina do sarampo, doença que tende a afetar apenas grupos de pessoas não vacinadas.



A governante afirmou também que a situação em Portugal ainda poderá vir a piorar.



"Esta pandemia tem a característica de não ser fácil de antecipar nada. Não é fácil fazermos planos neste contexto", reconheceu a titular da pasta da Saúde, questionada sobre que planos podem os portugueses fazer para as férias.



O que se pode antecipar, afirmou, "é que a situação ainda se vai complicar mais, antes de melhorar".



"Há quem diga que nós nunca deixámos de estar na primeira vaga. O que é facto é que tivemos várias ondas e estamos agora numa quarta onda", fez notar Marta Temido.

Autoagendamento a partir dos 33 anos



As pessoas a partir dos 33 anos de idade já podem agendar a vacinação - o autoagendamento é feito no portal da Direção-Geral da Saúde e permite selecioar a data e o local.



Em seguida, é enviada uma mensagem telefónica ao utente com a confirmação.



Perto de três milhões de pessoas já têm a vacinação completa, o que equivale a 29 por cento da população, segundo os mais recentes dados da DGS.

Porta Aberta

Em Lisboa, abiram mais centros de vacinação para os quais não é necessário o agendamento.



Para ser vacinado sem marcação, é preciso morar na Área Metropolitana de Lisboa, ter mais de 50 anos e não ter tido Covid-19 nos últimos seis meses.

O quadro em Portugal

O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de segunda-feira, reportou mais duas mortes associadas à Covid-19.



Em 24 horas foram registados 902 novos casos, mais de metade dos quais na região de Lisboa e Vale do Tejo.



Estavam ontem internadas mais 25 pessoas, para um total de 502. Nos cuidados intensivos permaneciam 115 doentes.

O quadro internacional

A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 3.925.816 mortes, resultantes de 181.026.547 casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse. As pessoas a partir dos 33 anos de idade já podem agendar a vacinação - o autoagendamento é feito no portal da Direção-Geral da Saúde e permite selecioar a data e o local.Em seguida, é enviada uma mensagem telefónica ao utente com a confirmação.Perto de três milhões de pessoas já têm a vacinação completa, o que equivale a 29 por cento da população, segundo os mais recentes dados da DGS.Em Lisboa, abiram mais centros de vacinação para os quais não é necessário o agendamento.Até ao momento, esta modalidade estava disponível no Estádio Universitário de Lisboa entre as 9h30 e as 17h00. Desde ontem, há outro centro a funcionar nos mesmo moldes: localiza-se na Ajuda e a vacinação sem marcação está disponível entre as 19h00 e as 21h00.Na próxima quinta-feira, a vacinação sem agendamento fica também disponível no centro de vacinação do Altice Arena, no Parque das Nações.Para ser vacinado sem marcação, é preciso morar na Área Metropolitana de Lisboa, ter mais de 50 anos e não ter tido Covid-19 nos últimos seis meses.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de segunda-feira, reportou mais duas mortes associadas à Covid-19.Em 24 horas foram registados 902 novos casos, mais de metade dos quais na região de Lisboa e Vale do Tejo.Estavam ontem internadas mais 25 pessoas, para um total de 502. Nos cuidados intensivos permaneciam 115 doentes.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 3.925.816 mortes, resultantes de 181.026.547 casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.