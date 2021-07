Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Covid-19: Vacinação das pessoas entre os 18 e os 29 anos arranca hoje

As pessoas entre os 18 e os 29 anos começam hoje a ser vacinadas contra a covid-19 por ordem decrescente de idade, adianta a `task force´ que coordena o plano de vacinação.



A convocação desta faixa etária é feita através do agendamento central, com os utentes a receberem uma mensagem SMS ou um telefonema dos serviços de saúde, mas o autoagendamento ficará, gradualmente, disponível até aos 18 anos.



Na sequência da fase 2 do plano de vacinação e de um maior número de vacinas recebidas por Portugal, o portal para autoagendamento entrou em funcionamento em 23 de abril para pessoas com 65 ou mais anos e, desde então, tem ficado disponível para marcações das faixas etárias dos 50, 40 e 30 anos.



Um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, divulgado na última semana, indica que 85,7% dos jovens entre os 16 e os 25 pretendem ser vacinados, mas 14,3% ainda não decidiram se vão receber a vacina contra o vírus SARS-CoV-2.



Segundo os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, 6% da faixa etária entre os 18 e os 24 anos (49.206 pessoas) já receberam a primeira dose da vacina e 5% (35.621) têm a vacinação completa.

Vacinação acelera

Nos próximos 15 dias, podem ser vacinadas um milhão e 700 mil pessoas em Portugal.



A equipa responsável pelo Programa Nacional decidiu intensificar o esforço de Vacinação até ao limite da capacidade dos Centros.



Na origem da decisão está a rápida disseminação da Variante Delta e o aumento da disponibilidade de doses.



Está previsto vacinar 850 mil pessoas por semana.



Os utentes que tomaram a primeira dose da Vacina AstraZeneca, até 23 de maio, podem também vir a receber a segunda dose, sem marcação.



Os coordenadores do Programa Nacional de Vacinação alertam para a possibilidade de filas e de tempos de espera maiores e apelam à compreensão, tolerância e colaboração dos utentes.