7h01 - Ponto de situação

União Europeia. Portugal é sexto na vacinação

O quadro em Portugal

O quadro internacional

O Governo espera começar a vacinar jovens entre os 12 e os 17 anos entre 14 de agosto e 19 de setembro, aos fins de semana.O anúncio partiu do primeiro-ministro durante o debate do Estado da Nação, na quarta-feira, mesmo antes de a Direção-Geral da Saúde ter tomado uma decisão.São 570 mil jovens que vão poder vacinar-se antes do arranque do ano letivo.O vice-almirante Gouveia e Melo confirmou ontem à noite que estão reunidas as condições para vacinar as crianças e jovens a partir dos 12 anos.Entrevistado noo coordenador dapara a vacinação confirmou também que o processo decorrerá ao fim de semana.Portugal é o sexto país da União Europeia com maior percentagem de pessoas vacinadas contra a Covid-19. Em primeiro lugar está a Bélgica.Em Lisboa e Vale do Tejo foram administradas mais 294.855 vacinas - uma subida que reflete um esforço para se recuperar o atraso.O relatório sobre a passada semana mostra que, na região de Lisboa, 46 por cento da população já tem a segunda dose. Foi a área do pais que mais vacinou, encontrando-se numa fase muito semelhante à da vacinação do Norte: ambas as regiões subiram cinco por cento.A vacinação completa cobre agora 47 por cento da população portuguesa. São mais de 4,8 milhões de pessoas.As faixas etárias entre os 65 e os 79 e 80 ou mais anos já estão praticamente todas com a primeira dose. Entre os 50 e os 64 anos há 77 por cento da população com a vacinação completa.Quanto aos jovens, 11 por cento entre os 18 e os 24 anos já foram inoculados com pelo menos uma dose e seis por cento têm o esquema vacinal completo.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de quarta-feira, reportou mais 13 mortes associadas à Covid-19. Foram confirmadas 4376 novas infeções.Nas enfermarias estavam ontem internadas 867 pessoas, mais 13 do que na terça-feira. Cento e setenta e um doentes mantinham-se nos cuidados intensivos.Recuperaram da doença quase três mil pessoas. Portugal tem neste momento mais de 52 mil casos ativos.A pandemia provocou pelo menos 4.119.920 mortes, entre mais de 191,3 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Os laboratórios Pfizer e BioNTech anunciaram ter chegado a acordo com a empresa sul-africana Biovac para produção da vacina contra a Covid-19 na Cidade do Cabo a partir de 2022.O objetivo é produzir anualmente até 100 milhões de doses daquela vacina em exclusivo para os 55 Estados-membros da União Africana. O processo de transferência de tecnologias e a instalação dos equipamentos necessários terão início de imediato.