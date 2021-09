Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





9h05 - China regista 28 novos casos





A China anunciou hoje que foram diagnosticados 28 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, todos importados.





A China enfrentou, nas últimas semanas, vários surtos, mas aparentemente estão agora sob controlo, após as autoridades imporem medidas de confinamento nas regiões afetadas.



O número total de infetados ativos no país é de 876, entre os quais cinco em estado grave.



Desde o início da pandemia, há a registar 95.010 infetados e 4.636 mortos na China.







8h00 - Cabo Verde com mais 117 infetados em 24 horas







Cabo Verde registou 117 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 35.856 o acumulado de casos desde março de 2020, segundo dados divulgados na noite de sábado pelo Ministério da Saúde.





De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta noite pelo Ministério da Saúde, os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 1.400 amostras desde sexta-feira, com uma taxa de positividade global de 8,4%.





No concelho da Praia, capital e principal foco da pandemia de covid-19 no país, foram registados mais 49 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas (em 333 amostras, taxa de positividade de 14,3%), contando agora com 433 casos ativos.



Vacinação acima dos 16 anos





Neste fim de semana milhares de jovens com 16 e 17 anos recebem a segunda dose da vacina contra a Covid-19.

Protestos na Argentina

Centenas de pessoas protestaram, em Buenos Aires, contra a gestão que o governo está a fazer da pandemia. Esta manifestação serviu também de homenagem às 112 mil pessoas que morreram na Argentina devido à Covid-19.







Muitos dos nomes foram escritos em pedras depositadas na Praça de Maio, em frente ao edifício sede do executivo.











Este domingo são esperadas novas enchentes em todos os centros de vacinação do país, no fechar de um ciclo iniciado no mês passado.