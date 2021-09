Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

7h45 - Covid-19 teve "impacto devastador" na luta contra a SIDA, a tuberculose e a malária



A covid-19 teve um "impacto devastador" na luta contra a SIDA, a malária e a tuberculose, que sofreu um retrocesso sem precedentes, salientou o Fundo Global, no relatório anual divulgado na quarta-feira.



Pela primeira vez desde a sua criação, em 2002, o Fundo Global de Luta Contra a SIDA, Tuberculose e Malária relata recuos, como a redução significativa dos serviços de despistagem e de prevenção do Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) junto de populações fundamentais e vulneráveis e uma queda acentuada no número de pessoas testadas e tratadas contra a tuberculose, com um especial impacto nos programas de combate à tuberculose resistente à medicação.



Os números de 2020 "confirmam o que temíamos quando apareceu a covid-19", disse o diretor executivo do Fundo Global, Peter Sands, citado no relatório.



"O impacto da covid-19 tem sido devastador. Pela primeira vez na nossa história, os nossos indicadores-chave estão a retroceder", acrescentou.





7h30 - China soma 19 novos casos, todos oriundos do exterior



A China anunciou hoje que foram diagnosticados 19 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior, depois de o país ter conseguido suprimir surtos recentes em diferentes regiões.



Os casos "importados" foram detetados no município de Xangai (leste) e nas províncias de Yunnan (sul) e Guangdong (sudeste), disse a Comissão de Saúde da China.



A mesma fonte apontou que, até à 00:00 de hoje (17:00 de terça-feira em Lisboa), o número total de infetados ativos no país asiático se fixou em 795, entre os quais oito em estado grave.

Desde o início da pandemia, 95.083 pessoas ficaram infetadas na China, tendo morrido 4.636 doentes.