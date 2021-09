Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

7h30 - Pelo menos dez mortos num incêndio na Macedónia do Norte







Dez pessoas morreram na quarta-feira à noite num incêndio que deflagrou na sequência de uma explosão numa unidade de tratamento da covid-19 no noroeste da Macedónia, disseram as autoridades.







"Ocorreu uma enorme tragédia no centro covid-19 em Tetovo", disse o primeiro-ministro da Macedónia do Norte, Zoran Zaev. "Uma explosão provocou um incêndio. O incêndio foi extinto, mas perderam-se muitas vidas", lamentou Zaev, numa mensagem divulgada no Facebook.





O ministro da Saúde, Venko Filipce, indicou, também no Twitter, que o número de vítimas mortais "pode aumentar".





O incêndio ocorreu na unidade de tratamento da covid-19 no hospital de Tetovo.