Mais atualizações

7h30 - Transferir 100 milhões de vacinas para países mais pobres

O ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown disse que uma cimeira de vacinas, patrocinada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, deve apresentar um plano esta semana para transferir 100 milhões de vacinas armazenadas para países mais pobres antes que atinjam seu prazo de validade.





Covid-19. Alunos do secundário iniciam testagem

Segunda dose para quase 75 mil jovens

Janssen admite nova dose da vacina

Os alunos do secundário começam hoje a ser testados à Covid-19.O processo decorre até 1 de outubro. Depois, entre os dias 4 e 15 de Outubro, são feitos os testes Covid-19 aos alunos que frequentam o 3º ciclo do ensino básico.A testagem na escolas começou no dia 6 de Setembro e até à passada sexta feira foram testados professores e funcionários.O último boletim epidemiológico revela que, em 24 horas, morreram mais 5 pessoas e foram registados mais 677 casos.Estão internadas menos duas pessoas, num total de 455. Nos cuidados intensivos estão menos 4 pessoas do que no dia anterior, num total de 86.Este fim-de-semana foram vacinados cerca de 74 mil jovens, entre os 12 e os 17 anos, com a segunda dose da vacina.Ontem foram vacinados cerca de 56 mil jovens e hoje, 18 mil. Este foi o último fim-de-semana de vacinação dos mais novos.A coordenadora do desenvolvimento da vacina de toma única, não descarta a possibilidade de ser necessária uma segunda dose para reforço da imunidade contra a Covid-19.