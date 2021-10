Mais atualizações

07h40 - Nova Zelândia abandona estratégia de eliminar coronavírus



Devido à variante Delta, o país vai optar agora pela estratégia de convívio com o vírus e controlo, em paralelo com o aumento da vacinação.





07h39 - Governo britânico vai promover emprego com apoio de 584 milhões de euros



O ministro das Finanças britânico vai apresentar hoje um apoio de mais de 584 milhões de euros para promover o emprego, após o fim do mecanismo de desemprego parcial em vigor durante a pandemia, informou o Partido Conservador.



Reunido em congresso, em Manchester (noroeste de Inglaterra), o partido no poder no Reino Unido indicou que a medida visa apoiar "as centenas de milhares" de trabalhadores que já não podem recorrer ao desemprego parcial, os desempregados com mais de 50 anos, os jovens trabalhadores e as pessoas com baixos salários.



Nos 18 meses de duração da crise pandémica, o dispositivo de desemprego parcial, com um custo de 70 mil milhões de libras (81,8 mil milhões de euros), permitiu estimular perto de doze milhões de empregos nos setores em risco de encerramento ou diminuição de atividade devido à covid-19.







07h38 - Macau regista 72.º caso desde o início da pandemia



Macau, China, 04 out 2021 (Lusa) - As autoridades de Macau detetaram um novo caso de infeção com o novo coronavírus, o 72.º caso desde o início da pandemia de covid-19, informaram hoje as autoridades de saúde.



De acordo com o comunicado, a investigação da fonte da infeção do homem de 46 anos de idade ainda é desconhecida.







O último relatório da situação epidemiológica em Portugal revela que morreram sete pessoas nas últimas 24 horas em Portugal, três das quais nas região de Lisboa e Vale do Tejo, duas no Norte, uma no Centro e uma no Algarve.Foram confirmados 449 casos, a maior parte dos quais nas regiões de Lisboa e do Norte.A Direção-Geral da Saúde dá conta que surgiram 110 casos ativos no último dia, sendo que o total ascende a 30.367 casos ativos.Nas últimas 24 horas, foram colocadas sob vigilância 75 pessoas e recuperaram 332 pessoas.Foram internadas cinco pessoas devido a Covid-19, sendo que agora estão internadas um total de 342 pessoas.Ainda segundo a Direção-Geral da Saúde, foram internadas nas unidades de cuidados intensivos quatro pessoas nas últimas 24 horas. Ao todo, estão 69 pessoas internadas em UCI devido a Covid-19.