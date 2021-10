Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

7h55 - Vietname vai abrir gradualmente ao turismo até junho de 2022



Vietname quer abrir o país ao turismo internacional a partir de junho de 2022, depois de uma reabertura gradual de alguns pontos turísticos que servirão de teste para o regresso à atividade plena.



Os turistas internacionais já vacinados vão poder aceder, a partir de novembro, a zonas consideradas de baixo risco, como a ilha de Phu Quoc, uma das joias turísticas do país, indicou a Administração do Turismo do Vietname, num comunicado divulgado na quarta-feira.



Depois de Phu Quoc, outras zonas turísticas vietnamitas, como a baía de Ha Long, a cidade histórica de Hoi An, a estância balnear de Da Lat e o destino de praia de Nha Trang vão seguir-se, com um fluxo controlado, a partir de dezembro, acrescentou.





7h45 - Comissão Parlamentar conclui interrogatórios sobre gestão da pandemia no Brasil



A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga alegadas falhas e omissões do Governo brasileiro durante a pandemia entrou na reta final e termina hoje a fase de interrogatórios, preparando-se para entregar o relatório dos trabalhos.



Naquela que é a última sessão de recolha de depoimentos da CPI, serão ouvidas hoje duas testemunhas sobre a atuação da Prevent Senior, empresa de seguros de saúde brasileira acusada de obrigar médicos a prescrever fármacos sem eficácia contra a covid-19 e de ter ocultado mortes de pacientes que terão sido usados como cobaias num estudo para testar a eficácia da hidroxicloroquina, associada à azitromicina, para tratar a covid-19.



Serão ouvidos na 64.ª reunião da CPI Tadeu Frederico Andrade, cliente da Prevent Senior que teve receitados fármacos ineficazes contra a covid-19 e que, posteriormente, viu o seu quadro de saúde agravar-se, e Walter de Souza Netto, ex-médico da empresa de planos de saúde.



Governo apela ao reforço da vacina contra a covid-19

O secretário de Estado adjunto e da Saúde diz que a toma de mais uma dose é benéfica, eficaz e segura.Os 339 postos de vacinação vão manter atividade para administrar a terceira dose.Há um surto de Covid-19 num lar de Arouca que já provocou a morte de dois idosos. Há 73 pessoas infetadas.O provedor da Santa Casa da Misericórdia diz que o coronavírus entrou no lar após uma saída de utentes há duas semanas.