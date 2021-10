Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI





Vacinação completa mantém-se nos 85%



Mais de 8,8 milhões de pessoas têm a vacinação completa contra a covid-19, o que equivale a 85% da população portuguesa, uma percentagem que não sofreu alterações na última semana, indicou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).



Segundo o relatório semanal da DGS, com pelo menos uma dose estão agora quase nove milhões de pessoas, o equivalente a 87% da população, valor percentual que também se manteve inalterado na última semana.



Por grupos etários, 85% (528.704 pessoas) dos jovens entre 12 e os 17 anos têm a vacinação completa contra o coronavírus e 89% (553.084) já receberam pelo menos uma dose da vacina. 100% dos idosos dos grupos etários dos 65 a 79 anos e dos com mais de 80 anos já estão totalmente vacinados, o que representa um total de mais de 2,3 milhões de pessoas.



Depois de o país ter atingido a meta de 85% da população totalmente vacinada, o que aconteceu em 9 de outubro, está a decorrer a administração da terceira dose da vacina contra a covid-19, com prioridade aos idosos com 80 e mais anos e utentes de lares e de cuidados continuados e abrangendo, nesta fase, as pessoas com 65 ou mais anos.



Na segunda-feira, iniciou-se a administração em simultâneo das vacinas contra a gripe e a covid-19 em Portugal continental, com a DGS a prever vacinar cerca de dois milhões de pessoas nessa modalidade.

Recuperados só devem receber uma dose da vacina

A comissão técnica de vacinação insiste que os recuperados da covid-19 só devem receber uma dose da vacina.