Covid-19: Adeptos do Mönchengladbach "enchem" estádio com réplicas em cartão

Vários adeptos do Borussia Mönchengladbach, quarto classificado da Liga alemã de futebol, imprimiram versões de si mesmos em cartão para colocarem no estádio, para a eventualidade da Bundesliga regressar à porta fechada, revelou esta tarde o clube.