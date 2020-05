Covid-19: Adiamento do Mundial de futsal dá "mais tempo para refinar", afirma Jorge Braz

Em declarações ao canal televisivo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Jorge Braz explicou que o adiamento "era muito óbvio", devido à pandemia de covid-19, e que a seleção terá agora "mais uma época desportiva" para se preparar.



"Cá estaremos para nos prepararmos e estarmos prontos para atingir os nossos objetivos e dignificar outra vez o futsal português", acrescentou.



Com 13 das 24 equipas já apuradas, entre as quais Portugal e Angola, o torneio decorrerá no próximo ano e deixa, para já, alguma incerteza sobre "o calendário internacional", para que depois a seleção lusa possa "organizar todo o processo" de preparação.



"É mais um ano e obriga-nos a refletir e a arranjar estratégias para nos apresentarmos da melhor forma. Lá estaremos, com a ambição que nos caracteriza", assinalou.



Para o selecionador, é motivo de preocupação "tanto tempo de inatividade" dos jogadores, enquanto o aspeto financeiro, no desporto, será de "dificuldades e problemas", como em outras áreas, mas o futsal está já habituado "a encontrar soluções e superar dificuldades".



O Campeonato do Mundo vai decorrer entre 12 de setembro e 03 de outubro do próximo ano, em três cidades da Lituânia: Vilnius, Kaunas e Klaipeda.



A prova estava inicialmente marcada para se disputar entre 12 de setembro e 04 de outubro deste ano, mas acabou por ser adiada devido à pandemia.



