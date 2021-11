Covid-19. África Austral cada vez mais isolada devido à variante Omicron

De Angola ao Kuwait, passando por vários países europeus incluindo Portugal, mais de uma dezena de países anunciaram a suspensão de voos oriundos de países da África Austral ou a imposição de restrições aos seus passageiros, para tentar conter a disseminação da variante Omicron do SARS-CoV-2, recém-identificada na África do Sul e que será potencialmente mais contagiosa do que a Delta.