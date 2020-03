Covid-19. AHRESP propõe ao Governo apoio de 1.000 euros mensais por trabalhador

"A disponibilização de uma linha de apoio à tesouraria de 1.000 euros mensais por trabalhador é o valor que a AHRESP exige que o Governo garanta às empresas do canal HORECA [área de atividade económica relativa aos hotéis, restaurantes e cafés] que vivem hoje uma das piores crises de sempre devido à propagação do Covid-19", informou a associação, em comunicado.

Esta é uma das mais de 40 medidas que a AHRESP propôs ao Governo, numa reunião no Ministério da Economia, que decorreu na segunda-feira e que tinha sido solicitada com caráter de urgência, depois da direção da associação ter considerado "insuficientes as medidas disponibilizadas pelo executivo", anunciadas na semana passada.

Outra medida defendida pela associação é a adequação do processo de `layoff` (redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho efetuada por iniciativa das empresas, durante um determinado tempo), uma vez que a atual medida disponível pressupõe que haja 40% de redução de vendas ao final de três meses consecutivos, o que a AHRESP considera não ser "exequível numa crise que atingiu Portugal há pouco mais de duas semanas".

Assim, a AHRESP propôs que a quebra significativa nas vendas, que as empresas têm de demonstrar para se socorrerem da medida de `layoff` simplificado, seja por referência ao período homólogo de 30 dias consecutivos, aplicado por estabelecimento ou por empresa e disponível, também, para os empresários em nome individual.

A associação defende, ainda, um período de carência nos pagamentos ao Estado e à banca: seis meses para obrigações relativas aos pagamentos do IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado), Segurança Social, IMI (Imposto Municipal Sobre Imóveis) e outros compromissos com a Autoridade Tributária; isenção de penalizações por atrasos de pagamento de rendas ao senhorio Estado; pagamentos na hora e liquidação de dívidas vencidas no que diz respeito à prestação de serviços ao Estado por entidades privadas; reequilíbrio económico-financeiro dos contratos públicos de fornecimento de bens e serviços com o Estado; suspensão do calendário dos compromissos bancários das empresas e prorrogação das datas para evitar penalizações.

"A AHRESP considera que este é o momento do sistema financeiro português contribuir para a recuperação e manutenção de milhares de empresas e postos de trabalho", sublinhou a associação.

Foi também proposto ao Governo um reforço financeiro à tesouraria das empresas, através de um microcrédito que não passe diretamente pelo sistema bancário.

Quanto aos fundos comunitários, a associação "exige que as empresas apenas sejam obrigadas a liquidar os seus compromissos após recebidos os incentivos aprovados".

Além das medidas de apoio para minimizar os efeitos da pandemia de Covid-19 nas empresas, a AHRESP sugeriu ao Governo que os estabelecimentos de alojamento e restauração possam funcionar para acolher doentes, profissionais de saúde e todo o sistema de proteção civil, "se necessário e sob a orientação das autoridades competentes".

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal há 331 pessoas infetadas, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), e a primeira morte registou-se na segunda-feira, tratando-se de um homem de 80 anos, com "várias patologias associadas" que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou uma reunião do Conselho de Estado para quarta-feira, para discutir a eventual decisão de decretar o estado de emergência.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de hoje, e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

O Governo anunciou, também na segunda-feira, o controlo de fronteiras terrestres com Espanha, passando a existir nove pontos de passagem e exclusivamente destinados para transporte de mercadorias e trabalhadores que tenham que se deslocar por razões profissionais.