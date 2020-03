Covid-19. Alemanha regista quase dois mil novos casos num dia

O país registou um aumento de 1.948 casos do novo coronavírus em relação ao dia anterior, com os estados federados da Renânia do Norte-Vestefália, Baviera e Bade-Vurtemberga a serem os mais afetados.

No sábado, a Alemanha tinha confirmado um aumento de 2.958 face a sexta-feira.

Na sexta-feira, os estados federados da Baviera e do Sarre impuseram o confinamento da população. O Governo de Angela Merkel decide este fim de semana se o país decreta estado de emergência em todo o território para combater a pandemia de Covid-19.

Para dar o exemplo, a chanceler alemã foi vista no sábado num supermercado, em Berlim, comprando apenas alguns produtos, evitando açambarcar.

Segundo imagens do jornal Bild, Merkel comprou vinho, sabonete e um pacote de papel higiénico, pagando as compras com cartão.