Covid-19. "All Blacks" congelam salários e prémios

O acordo foi alcançado entre a federação neozelandesa (NZR) e o sindicato dos jogadores (NZRPA) e determina o congelamento de 25 milhões de dólares neozelandeses (cerca de 14 milhões de euros), correspondentes à média de receitas, entre salários base e prémios, a serem pagos até final do ano.A medida abrange não só a seleção de elite, os "All Blacks", mas também todos os jogadores envolvidos no Super Rugby, campeonato do hemisfério sul, a seleção feminina e os elementos das equipas de "sevens" igualmente com contrato com a federação.”, refere o comunicado conjunto dos dois organismos.

Esta verba congelada será definitivamente perdida caso a competição não recomece.