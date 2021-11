Covid-19. Angola com mais 201 casos e seis mortes desde domingo

Desde domingo foram reportadas mais 201 infeções em Angola, que soma agora 64.875 casos, dos quais 1.720 óbitos (mais seis desde 07 de novembro), 61.510 recuperados (mais 1.494) e 1.639 ativos (mais 1299).

O país africano tem registado uma descida acentuada no número de casos e no número de mortes desde a semana passada, sem notificar óbitos nos dias 06 e 10 de novembro.

O cumulativo de amostras processadas até à data é de 1.147.102 (mais 13.542 face a domingo) o que corresponde a uma taxa de positividade de 5,7%.

As taxas de incidência e de letalidade correspondente à 45ª semana epidemiológica (01 até 07 de novembro) são de 1,9 por 100.000 habitantes e 2,3% respetivamente.

Até as 16:00 do dia 12 de novembro, foram vacinadas contra a covid-19 35.449 pessoas, de acordo com a informação do Registo Digital Individual da Vacinação (ReDIV). O cumulativo de pessoas vacinadas com a primeira dose é de 5.645.595, o que corresponde a uma cobertura de 35,8% da população alvo e as que receberam a segunda dose e dose única foram 2.201.501, correspondendo a uma cobertura de 14%

O total de doses administradas contra a covid-19 é de 7.847.096.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.