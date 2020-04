Covid-19. Angola com mais um caso positivo, 17 no total

O caso mais recente é relativo a uma cidadã angolana de 28 anos de idade, que regressou de Portugal no voo de 21 de março e ficou sob custódia da saúde, em quarentena instititucional num hotel. Neste momento, a mulher está internada no hospital da barra do Kwanza.

Franco Mufinda anunciou igualmente que foram concluídos os rastreios a todos os passageiros dos voos provenientes de Portugal que se encontravam em quarentena nos hotéis.

Foram processadas, no total, 1.006 amostras e estão em processamento outras 155 relativas a trabalhadores dos hotéis que puderam estar em contacto com as pessoas expostas, mas também os casos suspeitos que foram sendo enviados pelas clínicas.

Entre os infetados, 16 são cidadãos angolanos e um é sul-africano.

Os 13 casos ativos estão "estáveis", havendo a registar dois óbitos e dois pacientes já recuperados.

Nas últimas 24 horas, o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) recebeu 22 denúncias de violação de quarentena domiciliar e 17 alertas de casos suspeitos, dos quais três foram investigados e dois validados.

Estão atualmente em Angola 1.247 pessoas em quarentena, das quais pouco mais de 500 institucionalizadas. Outras 201 tiveram já alta.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 75 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 290 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 708 mil infetados e mais de 55 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, contabilizando 17.127 óbitos em 135.586 casos confirmados hoje.

A Espanha é o segundo país com maior número de mortes, registando 13.798 mortos, entre 140.510 casos de infeção confirmados até hoje, enquanto os Estados Unidos, com 11.830 mortos, são o que contabiliza mais infetados (378.289).

A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, conta com 81.740 casos e regista 3.331 mortes. As autoridades chinesas anunciaram hoje 32 novos casos, todos oriundos do exterior.

Além de Itália, Espanha, Estados Unidos e China, os países mais afetados são França, com 8.911 mortos (98.010 casos), Reino Unido, 6.159 mortos (55.242 casos), Irão, com 3.603 mortos (58.226 casos), e Alemanha, com 1.607 mortes (99.225 casos).

O número de mortes devido à covid-19 em África subiu para 487, num universo 10.075 casos registados em 52 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia no continente.