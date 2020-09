Covid-19. Ano letivo arranca com novas regras

No novo ano letivo, que começa entre esta segunda-feira e quinta-feira, professores, estudantes e funcionários vão experienciar uma escola diferente em relação aos anos anteriores, com um conjunto de regras e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Educação e pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para ajudar a manter a escola aberta o máximo tempo possível.

O calendário escolar este ano letivo vai ser diferente, com mais dias de aulas e menos dias de férias, uma alteração que, segundo o ministro da Educação, serve, sobretudo, para dar mais tempo aos alunos e professores para recuperar e consolidar aprendizagens do ano passado.

Para além destas medidas, os diretores das escolas definiram ainda que este regresso às aulas contará com, com salas destinadas a cada uma para evitar o contacto entre diferentes grupos.

Escolas confessam incapacidade para cumprir normas

Apesar das orientações das autoridades de saúde e da organização preparada por cada escola, o ano letivo é encarado com preocupação pelos docentes e o Sindicato de Todos os Professores (STOP) convocou, inclusive, uma greve para os primeiros dias, até 17 de setembro, a pensar naqueles que considerem não estarem garantidas as condições de segurança.As recomendações apontam para pelo menos um metro de distância entre alunos, mas a difícil geometria da organização das salas não permite garantir esta medida.Por outro lado, os representantes dos docentes também estão preocupados com as condições de trabalho dos profissionais, em particular daqueles que integrem grupos de risco.Os docentes podem entregar um atestado a comprovar que fazem parte de um grupo de risco e têm direito a 30 dias de faltas justificadas. Depois deste período, estes profissionais têm de apresentar uma baixa médica normal para permanecer em casa e passam a receber apenas o subsídio de doença.O Governo promete substituir, todas as semanas, os professores que sejam obrigados a ficar em casa por motivos de saúde. No entanto, a eficácia deste mecanismo está a ser posta em causa e algumas associações alertam para a possibilidade de centenas de alunos serem prejudicados, sem aulas.

Surtos serão “inevitáveis”

Ao contrário do que aconteceu em março, quando todas as escolas foram encerradas para conter a propagação do novo coronavírus, o ensino presencial vai ser agora a regra.

A DGS já adiantou que o encerramento de uma escola será uma medida de último recurso, tomada apenas em situações de “elevado risco”, mas os analistas dizem que os surtos os vão tornar inevitáveis.

Os especialistas alertam que várias escolas não vão poder abrir janelas para ventilar as salas desde que nas obras de requalificação foram postos painéis fixos de vidro, outras sem espaços exteriores.





Em entrevista à RTP, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, respondeu às críticas que têm sido emitidas sobre as condições de abertura do ano lectivo. O ministro sublinhou com insistência a necessidade de infundir confiança a professores, pais e alunos, afirmando que as escolas não são um local de propagação do vírus.







Ainda esta segunda-feira, a Federação Nacional de Professores (Fenprof) divulga um levantamento junto de várias escolas sobre o regresso às aulas, enquanto a Federação Nacional da Educação, a Confederação Nacional das Associações de Pais e a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas realizam uma ação conjunta em Vila Nova de Gaia para assinalar a abertura das escolas.

Também esta segunda-feira regressam as aulas do #EstudoEmCasa à RTP Memória. Nas primeiras semanas, o canal só vai passar os conteúdos transmitidas no 3.º período do ano passado, para complementar o trabalho que vai ser feito nas escolas de reforço e consolidação dessas aprendizagens, mas a partir de 19 de outubro já começam a ser transmitidas as novas aulas.