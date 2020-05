Covid-19. Árbitros e assistentes testados pela FPF com resultados negativos

Os testes a 26 árbitros e assistentes e 13 elementos do 'staff' da Unidade Saúde e Performance e Conselho de Arbitragem (CA) deram negativo para covid-19, disse à Lusa fonte do CA da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).