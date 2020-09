Covid-19. Argentina regista 199 mortos e mais de 10 mil casos nas últimas 24 horas

O Ministério da Saúde elevou o total de óbitos para 9.118 e o de casos para 439.172.

A taxa de ocupação de camas nos cuidados intensivos é de 68,8% na Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), o principal foco de casos positivos.

Na segunda-feira, a Argentina iniciou uma nova extensão, por três semanas, da quarentena, a mais prolongada do mundo e que chegará a pelo menos 184 dias, com especial preocupação com o interior do país.