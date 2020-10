Covid-19. Argentina volta a ter voos mas mantém fronteiras fechadas

O retorno das viagens de longa distância internas será apenas para trabalhadores de atividades essenciais e para questões urgentes de saúde com um acompanhante. Os demais casos continuarão proibidos de ir de uma província a outra.", anunciou o ministro do Transporte, Mario Meoni a partir do Aeroparque, como é conhecido o aeroporto doméstico da capital argentina.Desde 20 de março que a Argentina mantém a mais prolongada e restrita quarentena do mundo. Além das fronteiras internacionais fechadas, cada província criou a sua própria fronteira, impedindo a livre circulação e estabelecendo alfândegas paralelas.A situação impediu visitas entre parentes, mesmo quando se tratava de questões de saúde terminal. Até mesmo para circular dentro de um município, é preciso ter uma permissão especial de circulação associada a alguma das atividades consideradas essenciais.O retorno do limitado transporte aéreo e terrestre deve começar no final da semana e estar implementado na próxima semana embora com muitas limitações.





Quinto país com mais casos





A Argentina registou mais 14.932 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total desde o início da pandemia para 931.967 infeções e ultrapassando a Colômbia, ficando em quinto lugar no número de contágios.



De acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins, o país, com 44 milhões de habitantes, é o quinto mais afetado em termos de infeções, depois dos Estados Unidos, Índia, Brasil e Rússia, e contando com mais cerca de 1.800 casos que o Peru, sexto na lista.



Nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde argentino comunicou ainda 350 mortes provocadas pela doença, elevando o total de vítimas fatais para 24.921.



Em termos de óbitos, a Argentina está em 12.º lugar a nível mundial, tendo na sexta-feira registado um recorde de mortos, 515.